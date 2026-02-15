Chị Thông diện áo dài, cùng các thành viên Gia Đình Haha đón Tết giữa Bản Liền

HHTO - Phát sóng đúng vào ngày Lễ Tình nhân và cũng là 27 tháng Chạp, tập cuối “Gia Đình Haha - Chặng Đặc Biệt” tựa như một “bức thư tình” ấm áp gửi đến khán giả.

Ngày cuối cùng tại Bản Liền bắt đầu bằng chuyến hành trình ngược dốc tìm lá dong. Cả đoàn lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cây lạt (cây giang). Chị Thông chẻ từng thớ vỏ thành các dây lạt, các thành viên không khỏi trầm trồ trước sự khéo léo của người chị cả. Câu thành ngữ “Lạt mềm buộc chặt” được Tư Tâm và Út Khánh nhắc đến khi thấy sợi lạt mỏng manh lại có thể kết nối cả mái nhà vững chãi đã “cộng một kiến thức” mới mẻ cho cả nhóm. Anh Cả Thuận còn thích thú khi phát hiện ra nước trong thân cây có vị ngọt dịu nhẹ - một trải nghiệm nhỏ nhưng thú vị từ thiên nhiên.

Hành trình gắn bó với mảnh đất Bản Liền của Gia Đình Haha đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho những nỗ lực gìn giữ màu xanh đại ngàn. Nối tiếp tinh thần này, UBND xã Bản Liền và Tạp chí Nông nghiệp & Môi trường đã quyết định triển khai Lễ phát động Tết trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc vào ngày 28/2/2026. Dự án dự kiến sẽ trồng 5.000 cây giống trên địa bàn xã. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sẽ trao tặng những phần quà Tết thiết thực cho đồng bào và học sinh tại địa phương.

Lần đầu tiên, gia đình anh Hà, chị Thông cùng hai bé Thư, Thắng khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, rạng rỡ bên câu đối đỏ. Ngược lại, các thành viên Gia Đình Haha duyên dáng, mộc mạc trong trang phục dân tộc Tày.

Cả gia đình cùng nhau ghi lại những bức ảnh kỷ niệm bên câu đối đỏ. Út Khánh còn dặn dò anh chị “rửa hình thiệt to”, bởi vì “gần mực thì đen, gần quên thì tấm hình sẽ nhắc cho mọi người nhớ”. Các thành viên còn tranh thủ chụp bộ ảnh “hấp hôn” đầy ngẫu hứng cho anh Hà và chị Thông, khiến không khí Tết càng thêm rộn ràng, hạnh phúc.

Bữa tiệc chia tay được thắp lên bên ánh lửa trại bập bùng. Tất cả quây quần bên nhau như một đại gia đình đang đón cái Tết sum vầy. Thay cho lời chia tay, chị Thông chuẩn bị riêng cho từng thành viên những bó đũa theo phong tục ngày Tết. Út Khánh hứa sẽ mang món quà này về kể cho mẹ, để sự may mắn và gắn kết từ Bản Liền lan tỏa đến gia đình mình.

Tập 20 khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm Bản Liền. Phát sóng vào đúng ngày Valentine và cũng là những ngày cận Tết, hành trình kết thúc như một lời nhắn nhủ ấm áp: Rằng dù đi đâu, làm gì, chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về.