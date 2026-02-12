Nam thần sân băng gây sốt mỗi kỳ Olympic từng coi Rosé là hình mẫu lý tưởng

HHTO - Kể từ lần đầu tiên tham gia Olympic đến hiện tại, Cha Junhwan đều gây sốt với kỹ năng cùng nhan sắc "10 điểm". Tại Thế vận hội mùa Đông (Olympic) 2026 còn có một "cựu hoàng tử sân băng" của Hàn Quốc góp mặt, cũng là người em thân thiết của Junhwan.

Cha Junhwan sinh năm 2001, là vận động viên trượt băng nghệ thuật của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh hoàn thành bài thi ngắn xuất sắc lần thứ 3 tham gia Thế vận hội, đạt 92,72 điểm, xếp thứ 6 và giành quyền vào vòng Free Skate (thi tự do).

Tạp chí Vogue Hong Kong đã gọi tên anh trong danh sách 13 vận động viên nam quyến rũ nhất Olympic mùa Đông Milan 2026. Không có gì bất ngờ, bởi Junhwan đã được biết đến từ lâu với danh xưng "hoàng tử sân băng" của Hàn Quốc. Động tác và biểu cảm của anh mang đầy sự mê hoặc.

Lần đầu tiên anh tham gia Olympic là tại Thế vận hội PyeongChang 2018, hoàn thành ở hạng 15 nội dung đơn nam. Ở Thế vận hội Bắc Kinh 2022, Junhwan vươn lên hạng 5 - đến nay vẫn là thành tích cao nhất mà đội tuyển Hàn Quốc đạt được. Cột mốc này cũng là thời điểm danh tiếng "nam thần trượt băng" bùng nổ tại quốc tế và quê nhà.

Junhwan bắt đầu luyện tập và thi đấu từ năm 7 tuổi. Ngoại hình sáng cùng các thành tích cao tại nhiều giải quốc tế cũng giúp anh trở thành gương mặt vàng được nhiều thương hiệu lựa chọn. Bên cạnh trượt băng, Junhwan cũng có giọng hát ngọt ngào. Anh từng là một trong những người chơi tại "Ca sĩ giấu mặt".

Sự ngô nghê, dễ ngại ngùng, ngoan ngoãn, đáng yêu của Junhwan khi làm khách mời trên Running Man vài năm trước từng đốn tim không ít khán giả. Trong một phỏng vấn thuộc chương trình của đài MBC khoảng 4 năm trước, anh từng "thỏ thẻ" tiết lộ Rosé (BLACKPINK) là hình mẫu lý tưởng của mình.

Junhwan tại "Ca sĩ giấu mặt".

Thế vận hội mùa Đông 2026 còn có "hoàng tử sân băng" một thời - Park Sunghoon. Hiện tại, với tư cách là thành viên của ENHYPEN, Sunghoon đến Olympic với nhiệm vụ là đại sứ quảng bá cho Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc. Nam idol đã tham gia thảm đỏ, rước đuốc, theo dõi thi trượt băng cùng nhiều sự kiện, hoạt động đội tuyển quốc gia có mặt.

Sunghoon (trái) và Junhwan (phải) khi còn nhỏ, cùng nhau tham gia các giải đấu.

Trước khi hoàn toàn tập trung vào con đường thần tượng, Sunghoon đã giành nhiều huy chương lớn nhỏ trong nước, quốc tế với bộ môn trượt băng. Anh từng được chọn là thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia, có thời gian khá dài luyện tập cùng Junhwan khi còn nhỏ. Họ vẫn luôn cổ vũ và dành sự tôn trọng cho nhau dù sự nghiệp không còn chung đường. Năm 2022, khán giả được chiêu đãi màn trình diễn đã mắt từ 2 "hoàng tử sân băng" với phần nhảy đôi tại lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejun.