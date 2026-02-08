Gia Đình Haha: Giải mã tục “đụng lợn” và món “ẩm thực retro” của người Tày

HHTO - Tập 19 “Gia Đình Haha” thắp lên bầu không khí tươi vui qua những trải nghiệm văn hóa độc đáo, nơi sự tần tảo của con người hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc.

Trong lúc làm trà khô, chị Thông khiến các thành viên không khỏi lo lắng khi thản nhiên dùng đôi tay trần đảo trực tiếp những lá trà tươi trên chảo gang đang nóng rực. Để có được những lá trà Shan Tuyết thơm ngon, chị Thông đã phải tôi luyện đôi bàn tay quen dần với sức nóng, chấp nhận sự thô ráp để giữ trọn hương vị ngon nhất.

Tập 19 không chỉ có mùi hương của trà, mà còn có vị mặn của những giọt mồ hôi thầy cô giáo cắm bản. Hành trình cùng các em học sinh dân tộc Tày, Mông, Nùng… khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống với màu sắc, hoa văn riêng biệt và các em cùng nhau lên rừng trồng cây đã tạo nên một bức tranh rực rỡ giữa rừng xanh.

Bên cạnh những nét văn hóa, tục “đụng lợn” tại Bản Liền mang đến một góc nhìn thú vị về tư duy kinh tế thực tế. Khác với lầm tưởng tự cung tự cấp, Jun Phạm nhanh chóng nhận ra đây thực chất là hình thức “mua chung” đầy văn minh: “Cứ nhà nào nuôi heo đến lúc ăn thì lấy một con, mổ ra rồi chia đều cho các hộ khác”.

Chị Thông cũng khẳng định trong tập quán này: “Bao nhiêu nhà chung nhau lấy thịt thì nhân lên theo giá thị trường rồi chia tiền ra trả”. Cách làm này vừa giúp bà con giải quyết nhu cầu thực phẩm tươi sống, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm qua những phiên chợ thu nhỏ tại bản làng.

Câu chuyện bên bếp lửa tiếp tục hé lộ nét tín ngưỡng ẩm thực sâu sắc của người Tày qua món thịt gác bếp. Theo lời chị Thông, đây là món ăn "bất di bất dịch" mỗi dịp Xuân về. Sự cầu kỳ trong khâu chế biến cũng cho thấy sự trân trọng tuyệt đối của gia chủ dành cho phong vị cổ truyền.

Không khí càng thêm rôm rả khi Duy Khánh hóm hỉnh ví von những dải thịt được bảo quản kỹ lưỡng từ mùa đông năm ngoái chính là phong cách “ẩm thực retro”, mang đến tiếng cười giòn tan cho cả gia đình.

Chỉ còn một tập nữa hành trình đặc biệt tại Bản Liền sẽ khép lại. Nhưng trước khi nói lời chia tay, tập 19 Gia Đình Haha đã kịp giữ lại sự quyến luyến, gói ghém trọn vẹn trong những giấc ngủ vội bên nhau như muốn níu kéo thời gian ngừng trôi.

Cùng thời điểm tập 19 lên sóng, chương trình đón nhận tin vui khi dự án Gia Đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc chính thức được vinh danh trong Top 5 Dự án CSR Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Song song đó, chị Vàng Thị Thông - nhân vật đồng hành cùng các nghệ sĩ tại Bản Liền - cũng được vinh danh tại hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng.