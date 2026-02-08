Tái xuất trong "Nhà Mình Đi Thôi", Uyển Ân có đủ sức rời khỏi vùng an toàn?

HHTO - Trở lại trong phim điện ảnh về đề tài gia đình "Nhà Mình Đi Thôi", Uyển Ân tiếp tục vào vai một người con gặp nhiều vấn đề với tình thân.

Trong Nhà Mình Đi Thôi, Uyển Ân vào vai Phương - một cô gái độc lập, chủ động và nhiều tham vọng. Phương làm nghề thiết kế tour du lịch, quen với việc tổ chức những chuyến đi. Tuy nhiên, nghịch lý của nhân vật nằm ở chỗ: Cô có thể đi cùng bất kỳ ai, nhưng lại không thể đi xa cùng chính gia đình mình.

Uyển Ân từng tạo dấu ấn khi tham gia các phim về gia đình như Mai, Nhà Bà Nữ, Cái Giá Của Hạnh Phúc... Vì vậy, với dự án lần này, người xem kỳ vọng được nhìn thấy một Uyển Ân mới mẻ hơn.

Trailer mở ra hình ảnh Phương là người làm chủ công việc, năng động và tự tin khi đứng trước xã hội. Cô hiểu con người, hiểu trải nghiệm và biết cách tạo ra niềm vui cho khách hàng. Thế nhưng, khi trở về nhà, những kỹ năng ấy dường như không còn phát huy tác dụng. Không gian gia đình nơi lẽ ra là điểm tựa lại trở thành nơi khiến Phương cảm thấy lạc lõng và bế tắc.

Nhà Mình Đi Thôi xoay quanh “Angel Deal - Phi vụ Thiên Thần” - một dự án công việc của Phương, đồng thời là chất xúc tác cho chuyến đi của cả gia đình. Chuyến đi này buộc các thành viên phải ở cạnh nhau đủ lâu để đối diện với những vấn đề tồn tại bấy lâu.

Dự án “Angel Deal - Phi Vụ Thiên Thần” được xây dựng trên tinh thần của show truyền hình thực tế.

Những khoảnh khắc hài hước, sinh hoạt đời thường xen lẫn với các khoảng lặng cho thấy sự lệch nhịp giữa các thành viên. Trailer gợi mở: Nếu không tìm được tiếng nói chung, việc đi cùng nhau nhiều hơn chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.

Trong trailer, Uyển Ân thể hiện hình ảnh một người phụ nữ quen gồng gánh trách nhiệm, cho đến khi không thể tiếp tục che giấu sự mệt mỏi. Khoảnh khắc này trở thành điểm tựa cảm xúc của trailer, đồng thời phản ánh chủ đề chính của bộ phim: Những tổn thương trong gia đình thường âm thầm tích tụ trước khi bộc lộ.

Trailer khép lại bằng những khoảng lặng chưa được giải quyết hoàn toàn. Bộ phim không đưa ra lời hứa hẹn về một cái kết trọn vẹn, mà mở ra khả năng hàn gắn thông qua sự lắng nghe và đối thoại. Thông điệp được gợi mở một cách tiết chế: Gia đình có thể là nơi khiến con người mệt mỏi, nhưng cũng là nơi duy nhất nếu còn mong muốn quay về, hành trình vẫn còn ý nghĩa.