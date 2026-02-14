Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nắng nóng năm nay được dự báo đến sớm, nhiều khu vực chịu ảnh hưởng kéo dài

Linh Lê

HHTO - Nắng nóng trong năm nay được dự báo sẽ xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm, đồng thời gia tăng về cường độ và phạm vi ảnh hưởng tại nhiều khu vực trên cả nước. Diễn biến thời tiết này được cho là chịu tác động đáng kể từ sự chuyển pha của các hình thái khí hậu quy mô lớn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong pha La Niña yếu và có khả năng cao sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong những tháng tới. Đây là yếu tố quan trọng khiến nền nhiệt có xu hướng tăng sớm, tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng xuất hiện trước thời điểm thường thấy.

Nền nhiệt tăng nhanh sau mùa Đông

Mặc dù trong những tháng cuối năm trước và đầu năm nay, không khí lạnh vẫn hoạt động và gây ra các đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, song nhiệt độ trung bình toàn mùa đông nhìn chung cao hơn mức trung bình nhiều năm. Điều này phản ánh xu thế mùa lạnh rút ngắn, trong khi thời kỳ nắng nóng có dấu hiệu đến sớm hơn.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khi La Niña suy yếu và ENSO chuyển sang trạng thái trung tính, khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng sớm, kéo dài sẽ gia tăng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.

nang-nong.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Dự báo diễn biến nắng nóng theo khu vực

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng trong năm nay có thể xuất hiện theo lộ trình:

Khu vực Nam Bộ: Nắng nóng có khả năng bắt đầu từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ cuối tháng 3.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: Nắng nóng diện rộng dự kiến từ tháng 4, gia tăng trong tháng 5 và kéo dài trong các tháng mùa hè.

Nhiệt độ trung bình trong các đợt nắng nóng được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, cá biệt có nơi ghi nhận mức nhiệt cao hơn trong những đợt cao điểm.

Khuyến cáo chủ động ứng phó

Nắng nóng đến sớm và kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và những người lao động ngoài trời. Nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt, mất nước có xu hướng gia tăng nếu tiếp xúc lâu trong điều kiện nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện cho làm mát dự báo tăng mạnh, có thể gây áp lực lên hệ thống điện. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nắng nóng kéo dài kết hợp thiếu mưa có thể tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương.

Trước diễn biến nắng nóng được dự báo đến sớm, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động sắp xếp thời gian sinh hoạt, lao động hợp lý. Các địa phương, ngành chức năng cần sớm xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực do nắng nóng gây ra.

hht1475-coverfb.jpg
Linh Lê
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
