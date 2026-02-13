Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tết Bính Ngọ ở Hà Nội nóng ẩm hay mưa rét? Vì sao có các dự báo rất khác nhau?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên mạng đang có những dự báo rất khác nhau về thời tiết Tết Nguyên đán 2026 ở Hà Nội: Có nơi viết sẽ vừa mưa vừa rét, có nơi viết sẽ nóng và ẩm. Vậy các mô hình hiện tại đang dự báo thế nào? Tết này ở Hà Nội có nhiệt độ khoảng bao nhiêu?

Trong vài ngày qua, thời tiết ở Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ được dự báo rất "đa dạng": Nóng, ẩm, mưa, rét, nồm, không khí lạnh… đều có cả. Vì sao lại như vậy?

Thực ra điều này không có nghĩa là những dự báo được đưa ra tùy tiện, mà có thể là chúng được đưa ra vào những thời điểm khác nhau. Mà nhiều khi chỉ cách nhau một giờ đồng hồ là dự báo đã khác đi rồi.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán kéo dài vài ngày, trong khoảng thời gian này lại có không khí lạnh về nên thời tiết từng ngày có thể không giống nhau.

temp-feb14-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 14/2 (là 27 Tết, cũng là ngày Valentine). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ở thời điểm hiện tại (sáng 13/2, là 26 Tết), phần lớn các mô hình đã thống nhất là không khí lạnh sẽ về miền Bắc trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Nhưng không khí lạnh lần này yếu và lệch Đông nên nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ giảm vừa phải, vào buổi chiều 17/2 dự báo vẫn khoảng 26 - 27oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết) sẽ thấp hơn, khi không khí lạnh đã về nhiều hơn, nhưng gọi là rét sâu thì có lẽ không có. Các mô hình vẫn dự báo nhiệt độ buổi chiều 18/2 là khoảng 23oC hoặc hơn (là mức mát), chỉ có buổi sáng sớm hơi rét. Thậm chí, vào dịp Tết Nguyên đán ở Hà Nội mà nhiệt độ cảm nhận như vậy có thể còn được gọi là ấm.

temp-feb17-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 17/2 (mùng 1 Tết). Ảnh: Ventusky, ICON.

Và trời vẫn ẩm, kể cả có đỡ nồm đi nữa. Do trời ẩm nên nhiều người có thể có cảm giác hơi lạnh, dù nhiệt độ không hề thấp. Trong thời tiết như vậy, thức ăn ngày Tết dễ bị hỏng, người dân nên có cách bảo quản phù hợp để tránh lãng phí.

Như vậy, dự báo Hà Nội nhìn chung sẽ ẩm và se lạnh đến mát trong ngày 17 - 18/2 (mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ). Cũng có thể có mưa xuân nên người dân ra ngoài chơi nên mang theo chiếc ô, đỡ lo ướt mà nếu chụp ảnh cũng vẫn đẹp.

ft1475.jpg
Thục Hân
