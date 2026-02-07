Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Thực hư tin VĐV Olympics làm tăng kích thước “vùng nhạy cảm” để giành lợi thế

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) cho biết, họ sẽ điều tra thông tin là một số vận động viên (VĐV) môn trượt tuyết nhảy xa ở Olympics đã và đang dùng cách tiêm làm tăng kích thước “bộ phận nhạy cảm” để có lợi thế khi thi đấu, từ đó nâng cao thành tích. Vậy tại sao việc tăng kích thước lại có liên quan đến lợi thế?

Hằng năm, WADA đều xem xét hàng ngàn sự việc liên quan đến các VĐV sử dụng các chất không được cho phép, nhưng đôi khi, có thể họ vẫn bất ngờ với những câu hỏi mới.

Và vấn đề mới nhất vừa được đưa ra vào hôm qua, 5/2, là một số nam VĐV môn trượt tuyết nhảy xa có thể tiêm vào “bộ phận nhạy cảm” của họ để nhảy được xa hơn.

Nhưng 2 việc này (tiêm để tăng kích thước và nhảy xa hơn) có liên quan gì đến nhau?

Chuyện bắt đầu khi năm ngoái, 2 VĐV Na Uy là Marius Lindvik và Johann André đã bị đình chỉ thi đấu 3 tháng sau khi đội của họ bị phát hiện đã bí mật chỉnh đường may trang phục ở vùng gần “bộ phận nhạy cảm” tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới 2025, theo The Guardian.

comp.jpg
VĐV Marius Lindvik trong một lần thi đấu hồi đầu năm 2025. Ảnh: Reuters.

Việc phần trang phục ở gần “bộ phận nhạy cảm” của VĐV được chỉnh rộng hơn một chút có thể tạo ra hiệu ứng giống như cánh buồm, khiến VĐV nhảy được xa hơn, theo trang The Japan Times (Thời báo Nhật Bản). Một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Frontiers cho thấy chu vi của bộ trang phục thi đấu mà tăng 2 cm thì sẽ giúp VĐV nhảy xa hơn được 5,8 mét.

Giờ thì tờ báo Bild của Đức cho rằng các VĐV đã tìm ra cách khác để tăng thành tích: Họ tiêm làm tăng kích thước “bộ phận nhạy cảm” tạm thời vào thời điểm lấy số đo để may trang phục, rồi số đo ấy được sử dụng nên sẽ tạo ra những bộ trang phục rộng hơn một chút ở “vùng nhạy cảm” đó. Kết quả là khi thi đấu, họ có thể đạt thành tích cao hơn.

Tờ Bild trích lời bác sĩ cao cấp Kamran Karim ở Bệnh viện Maria-Hilf (Đức) rằng “việc tiêm paraffin hoặc hyaluronic acid có thể làm “bộ phận nhạy cảm” lớn hơn tạm thời, có thể nhìn thấy được, nhưng cách này không được chỉ định về y tế và có đi kèm rủi ro.

olympics.jpg
Những vòng tròn Olympics phủ đầy tuyết trước Thế vận hội Mùa Đông 2026 ở Italy. Ảnh: Reuters.

Về việc này, Witold Banka - Chủ tịch WADA - nói: “Tôi hứa sẽ xem xét”. Dù chưa có VĐV nào bị nêu tên cụ thể nhưng vấn đề này đang thu hút sự chú ý vì tính chất nhạy cảm, đồng thời nó đặt ra câu hỏi mới về những hình thức gian lận có thể ngày càng tinh vi trong thể thao.

Thế vận hội Mùa Đông 2026 (Winter Olympics 2026) diễn ra tại Italy, từ 6/2, đến 22/2.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#thế vận hội mùa đông 2026 #olympic mùa đông 2026 #vận động viên olympic #gian lận trong thi đấu #gian lận trong thể thao #môn trượt tuyết nhảy xa #môn thi đấu olympic

Xem thêm

Cùng chuyên mục