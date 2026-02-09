Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt từ ngày mai, Tết có lạnh không và nhiệt độ ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh đã khiến Hà Nội vừa mưa vừa rét nhưng sau hôm nay là Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt. Dự báo dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là ngày 29 Tết và mùng 1 Tết, ở Hà Nội sẽ lạnh hay ấm, nhiệt độ cụ thể khoảng bao nhiêu?

Hà Nội mưa rét vào sáng nay, 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến giao thông trở nên rất khó khăn, đặc biệt là vào dịp cuối năm đường phố vốn đã đông đúc.

Nhưng trạng thái vừa mưa vừa rét này có khả năng chỉ duy trì trong buổi sáng. Đến chiều nay, dự báo Hà Nội tạnh mưa, dù vậy vẫn rất ẩm, nhiệt độ cảm nhận có thể chỉ khoảng 13 - 14oC, trời vẫn rất rét.

Tuy nhiên, thời tiết thì luôn có thể thay đổi rất nhanh: Không khí lạnh suy yếu dần trong hôm nay và ngày mai nên từ mai, Hà Nội bắt đầu xu hướng tăng nhiệt.

Chiều mai, 10/2, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên đến 22 - 23oC, như vậy là tăng gần 10oC so với cùng thời điểm hôm nay, trời ấm lên rõ rệt.

temp-feb10-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 10/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ mai đến 29 Tết, Hà Nội ấm dần, nhiệt độ tăng hoặc đi ngang chứ không giảm. Và theo các mô hình hiện tại thì ngày 29 Tết (ngày 16/2 Dương lịch, năm nay không có 30 Tết) ở Hà Nội rất ấm, thậm chí nhiều người sẽ thấy là nóng, với nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều lên đến 27 - 28oC. Mùng 1 Tết (ngày 17/2 Dương lịch) có thể còn… ấm hơn chút nữa.

Mặc dù nhiều người cho rằng Tết phải rét mới có “không khí Tết”, nhưng nghĩ một cách tích cực thì trời ấm lại là điều kiện tốt để đi chơi, cũng dễ chọn trang phục hơn; trẻ em ra ngoài chơi cũng đỡ sợ bị nhiễm lạnh.

temp-feb16-1500.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 16/2 (là 29 Tết). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Đây là dự báo cho một tuần tới nên có thể còn thay đổi, nhưng phần lớn các mô hình đều cho thấy 29 Tết và mùng 1 Tết ở Hà Nội đều ấm (hoặc hơi nóng) nên độ chắc chắn là cao rồi.

ft1475.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #thời tiết tết nguyên đán #thời tiết Hà Nội tết nguyên đán 2026 #thời tiết tết âm lịch 2026 #thời tiết mùng 1 tết nguyên đán 2026 #tết năm nay có lạnh không miền Bắc #tết hà nội có lạnh không #Hà Nội còn mưa không #tết nguyên đán 2026 miền Bắc có rét không

Xem thêm

Cùng chuyên mục