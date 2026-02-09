Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt từ ngày mai, Tết có lạnh không và nhiệt độ ra sao?

HHTO - Không khí lạnh đã khiến Hà Nội vừa mưa vừa rét nhưng sau hôm nay là Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt. Dự báo dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là ngày 29 Tết và mùng 1 Tết, ở Hà Nội sẽ lạnh hay ấm, nhiệt độ cụ thể khoảng bao nhiêu?

Hà Nội mưa rét vào sáng nay, 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến giao thông trở nên rất khó khăn, đặc biệt là vào dịp cuối năm đường phố vốn đã đông đúc.

Nhưng trạng thái vừa mưa vừa rét này có khả năng chỉ duy trì trong buổi sáng. Đến chiều nay, dự báo Hà Nội tạnh mưa, dù vậy vẫn rất ẩm, nhiệt độ cảm nhận có thể chỉ khoảng 13 - 14oC, trời vẫn rất rét.

Tuy nhiên, thời tiết thì luôn có thể thay đổi rất nhanh: Không khí lạnh suy yếu dần trong hôm nay và ngày mai nên từ mai, Hà Nội bắt đầu xu hướng tăng nhiệt.

Chiều mai, 10/2, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên đến 22 - 23oC, như vậy là tăng gần 10oC so với cùng thời điểm hôm nay, trời ấm lên rõ rệt.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 10/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ mai đến 29 Tết, Hà Nội ấm dần, nhiệt độ tăng hoặc đi ngang chứ không giảm. Và theo các mô hình hiện tại thì ngày 29 Tết (ngày 16/2 Dương lịch, năm nay không có 30 Tết) ở Hà Nội rất ấm, thậm chí nhiều người sẽ thấy là nóng, với nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều lên đến 27 - 28oC. Mùng 1 Tết (ngày 17/2 Dương lịch) có thể còn… ấm hơn chút nữa.

Mặc dù nhiều người cho rằng Tết phải rét mới có “không khí Tết”, nhưng nghĩ một cách tích cực thì trời ấm lại là điều kiện tốt để đi chơi, cũng dễ chọn trang phục hơn; trẻ em ra ngoài chơi cũng đỡ sợ bị nhiễm lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 16/2 (là 29 Tết). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Đây là dự báo cho một tuần tới nên có thể còn thay đổi, nhưng phần lớn các mô hình đều cho thấy 29 Tết và mùng 1 Tết ở Hà Nội đều ấm (hoặc hơi nóng) nên độ chắc chắn là cao rồi.

