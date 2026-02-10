Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Năm nào mới lại có 30 Tết? Nhiều năm không có 30 Tết là bình thường hay không?

Thục Hân
HHTO - Tết Nguyên đán năm nay (Tết Bính Ngọ) chỉ có ngày 29 Tết chứ không có 30 Tết. Mà việc này lặp lại trong nhiều năm liên tiếp, tức là vài năm tới cũng chỉ có 29 Tết rồi bước sang năm mới Âm lịch. Điều này có là bình thường không, và đến năm nào mới lại có ngày 30 Tết quen thuộc?

Với người Việt, “30 Tết” là cách gọi quen thuộc cho ngày cuối cùng của năm Âm lịch - thời điểm chuẩn bị đón giao thừa, và đúng là theo Âm lịch thì đó cũng là ngày 30 tháng Chạp.

Nhưng năm nay (2026) không có 30 Tết, mà chỉ có đến 29 Tết, là ngày 16/2 Dương lịch. Năm ngoái cũng không có 30 Tết, và vài năm sau cũng vẫn vậy!

Việc nhiều năm liên tiếp không có 30 Tết là bình thường hay khác thường, và có ảnh hưởng gì không?

Câu trả lời là: Hoàn toàn bình thường. Vốn dĩ một tháng Âm lịch có 29 hoặc 30 ngày, tùy vào chu kỳ của Mặt Trăng. Dựa trên các cách tính theo thiên văn thì có những khi có nhiều tháng (Âm lịch) 30 ngày liên tiếp, hoặc nhiều tháng 29 ngày liên tiếp.

Và từ năm ngoái đến năm nay và trong một số năm tiếp theo thì tháng Chạp đều là tháng 29 ngày.

flowers.jpg
Các chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội đã rất nhộn nhịp. Ảnh: TPO.

Vậy đến năm nào mới lại có ngày 30 Tết?

Đến Tết Nguyên đán năm 2032 - 2033 (chuyển từ năm 2032 sang năm 2033) mới lại có ngày 30 Tết, là ngày 30/1/2033 Dương lịch.

Thực tế thì việc không có ngày 30 Tết theo lịch Âm cũng không gây thay đổi gì trong cuộc sống hằng ngày, vì việc có hay không có ngày 30 Tết chỉ là do cách tính thời gian, không liên quan đến tốt hay xấu.

Hơn nữa, dù có ngày 30 Tết hay không thì lịch nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm vẫn được đảm bảo số ngày cho người lao động. Ngoài ra, ý nghĩa của ngày cuối năm và khoảnh khắc giao thừa cũng không thay đổi; các gia đình vẫn sum họp, cúng Tất niên, chuẩn bị đón năm mới như bình thường, và đôi khi, ngày 29 Tết cũng vẫn được gọi là “30 Tết” theo thói quen, không ảnh hưởng gì cả.

ft1475.jpg
Thục Hân
