Hà Nội tăng nhiệt dần: Từ giờ đến Tết có ngày nào đỡ nồm và có nắng không?

HHTO - Dịp gần Tết năm nay Hà Nội ấm và ẩm, khiến việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa của các gia đình có thể gặp chút bất tiện. Vậy từ giờ đến Tết có hôm nào có nắng và trời khô ráo hơn không?

Mặc dù có không khí lạnh tăng cường về miền Bắc vào hôm nay, 11/2, nhưng về cảm nhận thì có lẽ chỉ thấy ẩm hơn là chính, và ở Hà Nội nhiều nơi có mưa phùn.

Có lẽ vì không khí rất ẩm nên một số người vẫn có cảm giác hơi lạnh, dù thực tế là nhiệt độ cảm nhận tăng hẳn, sáng sớm nay ở Hà Nội là khoảng 18oC (cùng thời điểm hôm qua là 14 - 15oC), đến chiều nay là khoảng 22oC.

Và từ giờ đến hết năm (Âm lịch) thì ở Hà Nội tăng nhiệt dần, nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều mỗi ngày tăng 1 - 2oC.

Trời vừa ấm vừa ẩm là kiểu thời tiết không dễ chịu với nhiều người, nhất là những người bị viêm da cơ địa, dị ứng đường hô hấp, hoặc những người cần lau dọn nhà cửa, giặt giũ…

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 12/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình hiện tại, từ giờ đến ít nhất là 29 Tết cũng không có không khí lạnh về miền Bắc nên ở Hà Nội sẽ khó có những ngày khô hẳn.

Dự báo chỉ có buổi trưa và chiều các ngày 14 - 15/2 (là 27 - 28 Tết), ở Hà Nội khả năng cao là có nắng và sẽ đỡ ẩm, nhiệt độ cảm nhận 27 - 28oC, các gia đình có thể tranh thủ phơi đồ, lau dọn nhà cửa. Còn các buổi sáng và tối từ nay đến 29 Tết đều nồm ẩm, các buổi sáng dễ có sương mù, mưa bụi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 14/2 (thứ Bảy tới, là 27 Tết). Ảnh: Ventusky, ICON.

Vào những ngày trời ấm và ẩm, người dân nên chọn trang phục nhẹ, thoáng, nên mặc vài lớp mỏng để có thể thay đổi linh hoạt trong ngày, uống nhiều nước ấm ngay cả khi không thấy khát; đóng cửa nhà vào những lúc trời ẩm và bật máy hút ẩm nếu có thể.