Năm 2026 có tới 3 thứ Sáu ngày 13: Là hiện tượng hiếm, có "xui xẻo" không?

HHTO - Thứ Sáu ngày 13 thường được cho là "xui xẻo", và dịp gần nhất sẽ chính là thứ Sáu tuần này (13/2). Năm 2026 lại là một trong số rất ít năm có tới 3 ngày thứ Sáu ngày 13 - con số tối đa của một năm. Vậy điều này có ý nghĩa gì, có liên quan đến may mắn hay xui xẻo không?

Năm 2026 có tới 3 ngày thứ Sáu ngày 13, rơi vào các tháng 2, 3 và 11. Theo trang Almanac, thứ Sáu ngày 13 có thể xuất hiện từ 1 đến 3 lần trong một năm (Dương lịch).

Như vậy, 2026 là năm có số lượng thứ Sáu ngày 13 tối đa (3 lần).

Từ lâu, thứ Sáu ngày 13 đã gắn với sự "không may mắn" theo niềm tin của nhiều người ở nhiều nền văn hóa. Vậy một năm có đến 3 ngày này thì có "xui xẻo" không?

Trong tuần này sẽ có thứ Sáu ngày 13 đầu tiên của năm nay. Ảnh: Entheosweb.

Trước hết, phải nói rằng một năm như 2026 không phải là chưa từng có. Mà theo cách sắp xếp lịch thì có 2 trường hợp khiến một năm có 3 lần thứ Sáu ngày 13, đó là: Năm thường (không nhuận) bắt đầu vào thứ Năm, hoặc năm nhuận bắt đầu vào Chủ Nhật. Năm 2026 là năm thường bắt đầu vào thứ Năm, nên mới xuất hiện “bộ ba” hiếm có này.

Năm gần nhất có 3 lần thứ Sáu ngày 13 tương tự năm nay là 2015, và lần tiếp theo (sau năm nay) sẽ là năm 2037, theo trang Time and Date. Có thể thấy đây là "sự kiện" khá hiếm.

Tháng 3/2026 cũng sẽ có thứ Sáu ngày 13. Ảnh: Entheosweb.

Còn việc thứ Sáu ngày 13 có xui xẻo hay không lại là chuyện khác. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của niềm tin này. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều khẳng định không có bằng chứng khoa học nào cho thấy thứ Sáu ngày 13 là xui xẻo.

Thậm chí, một nghiên cứu của Trung tâm Thống kê Bảo hiểm Hà Lan còn cho thấy số vụ tai nạn giao thông vào thứ Sáu ngày 13 thấp hơn so với các ngày thứ Sáu khác, có lẽ do ai cũng cẩn thận hơn.

Ngoài ra, đối với những người hay mua sắm thì thứ Sáu ngày 13 có thể còn… may mắn, vì nhiều nhà bán lẻ đưa ra các chương trình giảm giá sâu.

Tháng 11/2026 sẽ có thứ Sáu ngày 13 lần thứ ba trong năm. Ảnh: Entheosweb.

Với người Việt, thứ Sáu ngày 13 vốn không phải là "ngày xui xẻo" theo các niềm tin từ xưa. Vì vậy, việc năm 2026 có 3 ngày như vậy có thể coi là một điều thú vị trong lịch của năm chứ không phải là dấu hiệu may rủi.

Còn năm nay cũng như bất kỳ năm nào khác, may mắn thường đến khi con người sống tích cực, cẩn thận, luôn nỗ lực và giữ tâm lý ổn định. Nếu như vậy thì thứ Sáu ngày 13 cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt và công việc cả.