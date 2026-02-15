Dàn "chiến mã" từ "trùm hoa hậu" làng linh vật: Một chú ngựa được đấu giá

HHTO - Vài năm nay, khi khắp các tỉnh, thành phố đều đầu tư dựng tượng/mô hình linh vật đón Tết Nguyên đán, nghệ nhân Đinh Văn Tâm (sinh năm 1991, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) nổi lên như "bàn tay vàng" tạo nên "Hoa hậu linh vật". Xuân Bính Ngọ 2026, anh là người đứng sau không ít chiến mã.

Đầu tháng 2, linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” được lắp đặt tại sàn vỉa hè cầu chữ T, tuyến đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. “Anh bạn” này cao 3,7m, dài 3,8m, rộng 1,5m. Tác phẩm được ghép từ những con chữ bằng sắt hợp thành tên 94 đơn vị hành chính cấp xã của Đà Nẵng, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa (sau sáp nhập). Để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn địa phương, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng các đồng nghiệp đã dày công chế tác hơn 3 tháng bằng phương pháp gò, hàn, xử lý chi tiết tinh tế, sắc sảo.

Ảnh: Page Thông tin Chính phủ

Dòng chữ “Đà Nẵng” nổi bật trên lưng ngựa trở thành trục trung tâm kết nối các “tế bào” Tam Kỳ, Thanh Khê, Bàn Thạch… cùng hòa nhịp trong một chỉnh thể thống nhất, đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố thêm giàu đẹp, phồn vinh. Một tài khoản Facebook bình luận: "Khi tất cả cùng chung tên gọi, chung hướng đi, thì cả thành phố sẽ cùng tung vó. Tất nhiên, nếu ngược lại thì nó cũng dễ bị rơi ra, bị cạy thành từng mảnh".

Video: @lth_284

Ở “vũ trụ” khác, “Kim Mã 4.0” lại mang khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số toàn diện. Linh vật cao 4,3m, dài 5,1m, rộng 2,6m, đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía Nam, đuôi cầu Rồng, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Không còn làm bằng các vật liệu thường thấy mỗi dịp Tết, “Kim mã 4.0” phá cách, để lộ hệ thống mạch điện bán dẫn xoay tròn và kết cấu khung xương đầy cuốn hút trên đế cao, thể hiện tinh thần bứt tốc, đổi mới và khả năng thích ứng không ngừng.

Trước đó, tượng ngựa độc đáo do anh Đinh Văn Tâm chế tác cũng xuất hiện tại Sân Bay Quốc tế Đà Nẵng. Linh vật cao 5m, được ghép từ hơn 150.000 mảnh alu trên khung sắt kiên cố. Cách làm này giúp bức tượng vững chãi, tạo hiệu ứng chiếu sáng lung linh về đêm.

Video: @duyhung.93

Cùng nguyên liệu sản xuất, chú ngựa cao 2,2m, dài 2,6m là tác phẩm ý nghĩa, được đặt tại Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô. Vì “ba Tâm” sẽ đem ngựa đi đấu giá, gây quỹ quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nên không đặt nặng vấn đề thời gian mà chăm chút “đứa con tinh thần” thật tỉ mỉ, kỹ lưỡng.

Tới ngày 24/1, bức tượng đã hoàn thiện và được UBND xã Khe Sanh đấu giá thành công với giá 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Như đã hứa, anh Đinh Văn Tâm và các cộng sự thống nhất đóng góp toàn bộ số tiền cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 2 xã Triệu Bình và Khe Sanh.

Ảnh: Đinh Văn Tâm

Chung khát vọng "đồng tâm hiệp lực" xây dựng quê hương giàu đẹp, cặp ngựa tràn đầy sinh khí được đặt tại Khu du lịch sinh thái thôn Gia Độ, xã Triệu Bình. Cặp ngựa cao 3,9m, dài 5,4m và rộng 2,3m mang ý nghĩa “Song mã song hành, vạn sự hanh thông” trong kỷ nguyên vươn mình.



1 trong 8 linh vật ngựa tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (Video: Đinh Văn Tâm)

Cách Triệu Bình một quãng đường dài, 8 chú ngựa tại xã Lao Bảo cũng một lòng hướng tới sức mạnh tập thể. Phỏng theo bức tranh phong thuỷ “Mã Đáo Thành Công”, nghệ nhân đã cho ra đời 8 con tuấn mã cao 2 - 3,5m trong vòng 5 tháng.

Ảnh: Thu Nguyễn

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng tạo ra một linh vật ngựa bằng xốp cao 3m, đặt tại Công viên Fidel, phường Đông Hà (Quảng Trị). Linh vật bằng xốp, cao 3m hiên ngang tung vó giữa trời xanh. Thừa hưởng gen trội từ "cha đẻ đa-dzi-năng", các chàng tuấn mã đều có diện mạo "cực cháy" và quy mô hoành tráng. Tiếp nối những "Hoa hậu" giới linh vật năm trước, những "chiến mã" năm nay do anh Đinh Văn Tâm chế tác đều lọt top linh vật ấn tượng Xuân Bính Ngọ 2026.