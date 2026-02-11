Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Phụ kiện "gây sốt" Tết Bính Ngọ: Ngựa giấy đa màu sắc chiếm trọn khung hình

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Vedette" của mùa Tết Bính Ngọ 2026 gọi tên những chú ngựa giấy thủ công. Từ các studio nhiếp ảnh cho đến hội "nàng thơ" đam mê sống ảo đều đang “lăng xê” món phụ kiện này.

Tết Bính Ngọ đã cận kề cũng là lúc Gen Z rục rịch "lên đồ" xúng xính để “săn” ảnh đón Xuân. Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp những bộ ảnh lung linh của các bạn trẻ bên cạnh những chú ngựa giấy đa sắc màu, đủ mọi kích cỡ trên các trang mạng xã hội. Không chỉ gắn liền với nét đẹp văn hóa tâm linh hoặc các lễ hội truyền thống, ngựa giấy nay còn trở thành phụ kiện sống ảo, “phủ sóng” khắp các khung ảnh trong các bộ ảnh Tết nhờ bàn tay biến hóa của Gen Z.

Nét dân gian nhưng vibe thì cực kỳ hiện đại! (Nguồn: @handmadevietnam98)
thiet-ke-chua-co-ten-1.jpg
(Ảnh: handmadevietnam98)

Theo chia sẻ của các netizen, lý do lựa chọn “bắt trend” này là vì dùng ngựa giấy vừa nhẹ, dễ tạo dáng và quan trọng là lên hình trông rất "nghệ". Không chỉ mang lại cảm giác hoài cổ (retro), mà khi phối với trang phục hiện đại hay truyền thống thì đều phù hợp. Hơn nữa, chào đón Tết Bính Ngọ 2026, chụp ảnh với ngựa giấy để xin vía "mã đáo thành công" cho cả năm.

Một chú ngựa giấy sẽ có mức giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy thuộc vào kích thước và độ tinh xảo. Với những mẫu có kích thước “khủng” và trang trí phức tạp, người mua cần đặt hàng trước cả tháng. Tuy nhiên, do sức hút của trào lưu chụp ảnh cùng ngựa giấy, đa số các nghệ nhân làm món đồ thủ công này đều đã ngưng nhận đơn Tết.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Cận cảnh vedette của mùa Tết năm nay đang chiếm sóng mạng xã hội. (Ảnh: handmadevietnam98)
thiet-ke-chua-co-ten-2.jpg
(Ảnh: handmadevietnam98)

Bên cạnh việc đặt trước hay tìm mua, nhiều netizen đã chọn cách tự làm ngựa giấy tại nhà. Vì vậy, các video hướng dẫn làm ngựa giấy từ bìa carton cũ, giấy báo và hồ dán trở nên thịnh hành trên TikTok với hàng triệu lượt xem.

Team khéo tay hay làm đã gia nhập đường đua ngựa giấy. (Nguồn: @hoangtuan_photo)
(Nguồn: @andyduongstudio2024)

Quy trình chế tác "chiến mã" handmade cũng được các netizen tinh gọn. Từ việc tận dụng bìa carton cắt ghép làm khung và cố định bằng súng bắn keo, sau đó sử dụng thêm giấy báo vo tròn để tạo độ phồng, giúp chú ngựa có hình khối sống động hơn.

Ngoài ra, công đoạn thú vị nhất có lẽ là trang trí. Các Gen Z có thể thỏa sức "biến hóa" với màu vẽ, len làm bờm hay thậm chí là đính đá và gắn đèn LED để món đồ thủ công này trở thành phụ kiện "sống ảo" có một không hai, sẵn sàng cùng chủ nhân chiếm spotlight khi "lên đồ".

Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống và ngựa giấy tạo nên những khung hình vừa ma mị vừa cuốn hút. (Nguồn: @shynstore)
(Nguồn: @pine.studio)
thanh-co-bac-ninh.jpg
Tết Bính Ngọ này, mình cùng "phi" thẳng vào những ngày Xuân rực rỡ nhé! (Ảnh: harri.vah)

Để hành trình "đu trend" chụp ảnh cùng ngựa giấy thêm trọn vẹn và tránh những sự cố đáng tiếc, các netizen cần nằm lòng một vài lưu ý quan trọng về bảo quản và di chuyển.

Vì đặc tính của giấy bồi rất kỵ nước và độ ẩm, việc theo dõi sát dự báo thời tiết hoặc ưu tiên các không gian trong nhà như studio, quán cà phê là lựa chọn an toàn để tránh tình trạng đạo cụ bị hỏng hay mất form. Ngoài ra, với các mẫu ngựa có kích cỡ lớn, cần ưu tiên vận chuyển bằng ô tô thay vì xe máy để bảo vệ khỏi va đập và đảm bảo an toàn giao thông trên đường phố.

hht1475-coverfb.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
