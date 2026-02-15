Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung vệ U23 được đồng đội mừng sinh nhật đầy hài hước, gọi là "xạ thủ" Lý Đức

LINH LÊ
HHTO - Ngày 14/2, trung vệ Lý Đức chính thức đón sinh nhật tuổi 23. Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 2003 đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái bày tỏ niềm vui trong ngày đặc biệt, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Bài đăng của trung vệ Lý Đức trong ngày sinh nhật nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn khi nhiều đồng đội đồng loạt để lại lời chúc mừng. Đáng chú ý, bên cạnh những lời chúc sức khỏe, may mắn và thi đấu tốt, không ít bình luận mang màu sắc hài hước, đúng với không khí thân thiết trong tập thể cầu thủ.

Cầu thủ Mạch Ngọc Hà gọi vui Lý Đức là "em trai họ Phí".

Đáng chú ý, thủ môn Trần Trung Kiên gây chú ý khi gọi Lý Đức bằng biệt danh “xạ thủ”. Cách chúc mừng này nhanh chóng thu hút sự tò mò của người hâm mộ, bởi biệt danh trên không liên quan đến vị trí hay chuyên môn thi đấu của trung vệ này.

Được biết, biệt danh “xạ thủ” bắt nguồn từ một câu chuyện bên lề từng gây chú ý trên mạng xã hội sau SEA Games 33. Lý Đức được cho là bạn trai của Phí Thanh Thảo - nữ tuyển thủ bắn súng của thể thao Việt Nam khi cặp đôi liên tục lộ ảnh thân thiết.

Nắm bắt chi tiết này, các đồng đội đã gọi Lý Đức là “xạ thủ” như một cách “cà khịa” thân quen. Đến dịp sinh nhật tuổi 23, biệt danh này tiếp tục được nhắc lại trong lời chúc của Trung Kiên và một số cầu thủ khác, tạo nên không khí rộn ràng trên mạng xã hội.

Ngoài những lời chúc hài hước, nhiều đàn anh và đồng đội cũng gửi tới Lý Đức lời chúc tích cực, mong anh có thêm một tuổi mới nhiều sức khỏe, may mắn và tiếp tục tiến bộ trong sự nghiệp. Sinh nhật tuổi 23 của trung vệ trẻ vì thế không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là khoảnh khắc thể hiện sự gắn kết, thoải mái trong đời sống hậu trường của các cầu thủ.

LINH LÊ
