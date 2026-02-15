Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ nhân viên người Việt gặp rắc rối vì đăng ảnh khoe thẻ bài giới hạn One Piece

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Một cô gái người Việt đang làm việc tại Nhật Bản đã nhận "bão" phẫn nộ trên mạng xã hội vì đăng ảnh khoe những tấm thẻ bài One Piece phiên bản giới hạn.

Vừa qua, cộng đồng người Việt quan tâm đến du học và làm việc tại Nhật Bản đã một phen thở dài trước hành động thiếu suy nghĩ của một nữ nhân viên. Cô gái người Việt này làm việc tại chuỗi cửa hàng tiện lợi F. nổi tiếng, đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi công khai khoe 20 tấm thẻ bài giới hạn của thương hiệu anime One Piece trước thời điểm chính thức mở bán.

633346039-938880438476364-969145610964249070-n-3735.jpg
Cô gái Việt đăng ảnh khoe các thẻ bài giới hạn One Piece trước khi mở bán. Ảnh: Yabai

Vụ việc bắt nguồn từ tài khoản Facebook mang tên M., được cho là cô gái người Việt đang làm việc tại Nhật Bản. Trong ảnh được đăng tải, M. mặc nguyên đồng phục F. kèm cả bảng tên, đứng ở khu vực kho sau cửa hàng, còn trên tay cầm trọn bộ 20 tấm thẻ bài đặc biệt thuộc chương trình Ichiban Kuji của One Piece. Dòng trạng thái kèm theo bức ảnh chụp là "Thấy bảo các bác đang đợi, e xin phép về bờ trước ạ".

Hành động của M. ngay lập tức nhận về làn sóng phản đối, được cho là vi phạm nghiêm trọng quy định nội bộ của chuỗi cửa hàng tiện lợi F. vốn nghiêm cấm nhân viên chụp ảnh, đăng tải thông tin liên quan đến cửa hàng. Ngoài ra, phía cửa hàng cũng cấm nhân viên tự ý lấy hàng hóa trước khi chương trình khuyến mãi chính thức bắt đầu. Bức ảnh này thậm chí thu hút cả sự quan tâm của cư dân mạng xứ Mặt Trời mọc, được đăng lại ở nhiều tài khoản dù cho M. đã khóa trang cá nhân ngay sau đó.

1.jpg
Cư dân mạng Việt cho rằng đây là hành vi sai trái.

Không ít người nhận định đây không chỉ là hành vi lấy trước phần thưởng nằm trong danh mục cấm, mà còn là thái độ xem thường sự công bằng đối với khách hàng - những người bỏ công xếp hàng, chờ đợi và mong muốn có cơ hội sở hữu những thẻ bài giới hạn. Trên mạng xã hội, cư dân mạng Việt cho rằng không thể bênh vực hành động sai trái của M. và hy vọng bạn sẽ chịu trách nhiệm trước lỗi sai của mình.

Nhiều ý kiến còn cho rằng hành vi này có thể làm mất lòng tin của khách hàng vào hệ thống quản lý hàng hóa của F., gián tiếp gây tổn hại cho các lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. Các tấm thẻ bài mà M. khoe là sản phẩm quảng bá đặc biệt thuộc chương trình Ichiban Kuji - một hình thức quay số trúng thưởng nổi tiếng của Nhật Bản. Khách hàng mua vé để có cơ hội nhận được các phần thưởng từ phổ thông đến siêu hiếm, trong đó có thẻ bài, áo thun, mô hình nhân vật hoặc thậm chí cả chuyến du lịch mang chủ đề One Piece. Với fan bộ truyện, đây là món đồ sưu tầm cực kỳ hấp dẫn, được săn đón vì số lượng hạn chế và chỉ phát hành tại một số cửa hàng F. nhất định.

g8cvodibwaapgyp.jpg
Bộ quà tặng One Piece cho đợt quay số Ichiban Kuji ngày 14/2/2026 lần này.
626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#One Piece #thẻ bài One Piece #du học sinh Nhật #làm việc tại Nhật Bản #công việc Nhật Bản #Ichiban Kuji

