Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Vì sao Anh Tú không xuất hiện cùng LyLy tại họp báo phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành?

Thiện Dư

HHTO - Anh Tú không tham gia sự kiện họp báo phim Thỏ Ơi!! có LyLy đóng chính khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Họp báo ra mắt phim Thỏ Ơi!! tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Tác phẩm của Trấn Thành đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ LyLy diễn xuất, lại còn đóng nữ chính một tác phẩm điện ảnh chiếu Tết. Tuy vậy, cô nàng lại xuất hiện tại họp báo lẻ bóng một mình, không có "anh hàng xóm" Anh Tú ở bên như mọi khi.

img-4561.jpg
LyLy lẻ bóng tại sự kiện họp báo phim Thỏ Ơi!!.

Dù có mối quan hệ gần gũi với LyLy và người anh lớn Trấn Thành, Anh Tú lại gây tiếc nuối nhẹ khi vắng mặt tại họp báo phim Thỏ Ơi!!. Lý do là bởi nam ca sĩ đã có lịch nghỉ Tết, và đã về quê của mình là Hưng Yên (Thái Bình cũ) để nghỉ ngơi bên cạnh bố mẹ và gia đình. Vừa qua, anh liên tục đăng ảnh và video "ký sự" hài hước tại quê nhà như một lời xác nhận anh đã gác lại công việc tại TP.HCM.

Ngoài Anh Tú, một số Anh trai khác cũng đã về quê sớm, lỡ hẹn sự kiện quan trọng của Trấn Thành như Dương Domic, CONGB, Mason Nguyễn... Mặt khác, cặp tri kỷ MasonB nhiều khả năng sẽ có mặt tại buổi họp báo ở Hà Nội, diễn ra vào ngày 14/2.

img-4557.jpg
img-4556.jpg
Anh Tú đã về quê ăn Tết.

Trong Thỏ Ơi!!, LyLy là nữ chính trung tâm của câu chuyện. Cô vào vai Hải Linh - nữ MC dẫn chương trình tư vấn tình cảm ăn khách Chị Bờ Vai. Đến một tập mới, Hải Linh gặp khách mời tên Thỏ (Pháo đóng), người bóc tách những câu chuyện bất ngờ và thậm chí liên đới đến cả chồng của Hải Linh là Phong (Vĩnh Đam đóng). Sau buổi chiếu phim cho giới truyền thông, LyLy nhận về nhiều lời khen khi giữ được tiết tấu câu chuyện, khắc hoạ khéo léo hình tượng nữ MC "tưởng chừng hoàn hảo" Hải Linh dù trước đó không có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp.

img-4560.jpg
LyLy hạnh phúc khi được đánh giá cao sau buổi chiếu phim vừa qua.

Phim sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ, nhằm ngày 17/2/2026.

coverfb.jpg
Thiện Dư
#Thỏ Ơi!! #Trấn Thành #LyLy #Anh Tú #phim Tết #Tết Nguyên đán 2026 #Tết 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục