4 cặp đôi ấn tượng nhất vũ trụ phim VTV năm qua: Huyền Lizzie - Hà Việt Dũng ăn điểm?

Trí Anh - Ảnh: FBNV
HHTO - Chương trình “Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2026” sẽ mang đến 4 cặp đôi được yêu thích nhất trong vũ trụ phim VTV năm qua. Ngoài Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie, còn những cái tên nào được nhắc tới?

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chương trình Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình lại được thực hiện để các gương mặt quen thuộc của vũ trụ phim VTV có dịp ngồi lại bên nhau, ôn lại các kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim và tiết lộ về những dự án thú vị sắp tới.

cach-em-11.jpg

Trong chương trình năm nay, Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie sẽ là nhân tố chính sau khi đóng chung phim Cách Em 1 Milimet. Dù chuyện tình của Viễn và Ngân trên phim gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, hiểu lầm suốt bao năm nhưng cuối cùng vẫn có cái kết ngọt ngào.

cap-doi-8.jpg

Huyền Lizzie thừa nhận khi tham gia Cách Em 1 Milimet, cô không quá mong đợi phim sẽ gây chú ý, tạo được hiệu ứng bùng nổ mà chỉ cố gắng hết sức trên phim trường. Thế nên Huyền Lizzie rất bất ngờ, hạnh phúc khi vai Ngân cùng Viễn được khán giả đặc biệt yêu thích.

cap-doi-14.jpg

Lương Thu Trang và Duy Hưng cũng là một cặp đôi “gương vỡ lại lành” ở phim Dịu Dàng Màu Nắng. Lần đầu tiên đóng chung nhưng hai người đã ăn ý đến khó tin. Lương Thu Trang tiết lộ Duy Hưng luôn chuẩn bị rất kỹ cho từng cảnh quay, ngay cả phân đoạn chỉ thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Nhờ thế mà cô có thêm chất xúc tác để nhập vai tốt hơn.

cap-doi-4.jpg
cap-doi-5.jpg

Anh Đào - Trọng Lân cũng là cặp đôi nổi bật từ Lối Về Miền Hoa đến mới đây là Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời. Dù đóng kiểu vai trẻ trung hay trưởng thành, cả hai đều “cân đẹp” nhân vật, chưa kể lối diễn cá tính của Anh Đào lại rất hợp với phong cách nam tính của Trọng Lân.

cap-doi-12.jpg
cap-doi-13.jpg

Việt Hoa và Đức Hiếu trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được nhiều cư dân mạng yêu thích vì diễn xuất cực ngọt. Chuyện tình cảm của hai người trên phim vốn đã siêu thú vị, Việt Hoa cùng Đức Hiếu lại biết cách tạo điểm nhấn nên khán giả càng thích xem hai người đụng độ nhau.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: FBNV
#phim VTV #cặp đôi phim VTV #Huyền Lizzie #Hà Việt Dũng #Việt Hoa #Đức hiếu #Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình

