Nữ chính phim giờ vàng rất xinh nhưng khán giả lại năn nỉ “nói chuyện ít thôi”

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nữ chính phim Không Giới Hạn đang gây tranh cãi vì nhan sắc không tỷ lệ thuận với đài từ trong diễn xuất, rất xinh đẹp nhưng cứ cất tiếng lại làm không ít khán giả tụt cảm xúc.

Không Giới Hạn là dự án kinh phí lớn của VTV, kể về các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn. Có một điều thú vị là phim càng lên sóng, khán giả càng thích thú với mối quan hệ của nam chính Kiên và nam phụ Lợi. Mỗi khi hai nhân vật đụng độ, netizen lại hào hứng khi thấy Lợi tức giận ra mặt với Kiên và không biết khi nào hai người mới hòa giải.

minh-trang-15.jpg
Minh Trang, Steven Nguyễn trong phim Không Giới Hạn

Trong khi đó, chuyện tình chớm nở giữa Lam Anh và Kiên chưa được lòng người xem cho lắm. Lam Anh bắt đầu chú ý đến Kiên sau khi được anh giúp đỡ trong một lần làm nhiệm vụ, từ đó bèn tìm cách tiếp cận Kiên. Xét về ngoại hình, Steven Nguyễn và Minh Trang rất đẹp đôi, một người nam tính mạnh mẽ một người xinh đẹp dịu dàng.

minh-trang-3.jpg
Minh Trang đang bị chê về đài từ trong diễn xuất

Nhưng diễn xuất lại tạo nên khoảng cách giữa nam nữ chính của Không Giới Hạn. Nếu như Steven Nguyễn được khen hợp vai, từ cảnh hành động đến cảnh tình cảm đều tốt thì Minh Trang bị trừ điểm vì giọng thoại thiếu điểm nhấn. Nhiều người than phiền rằng Minh Trang rất xinh đẹp nhưng khi cô cất giọng là tụt hết cả cảm xúc. Cũng có thể do lời thoại của nhân vật cần sự nghiêm túc chỉn chu của quân nhân, lại nhiều thuật ngữ về an ninh mạng nên Minh Trang càng khó để có giọng thoại biểu cảm, hấp dẫn.

steven-nguyen-4.jpg
steven-nguyen-6.jpg
steven-nguyen-11.jpg
minh-trang-12.jpg
Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật

Minh Trang vốn có nhan sắc nổi bật, từng khen là “bản sao Lưu Diệc Phi” với gương mặt thanh tú, thần thái trong trẻo. Dù đã tham gia nhiều phim như Cây Táo Nở Hoa, Không Giới Hạn, đóng cặp với các mỹ nam như Song Luân, Steven Nguyễn thì đài từ trong diễn xuất vẫn là nhược điểm khiến Minh Trang chưa thể bùng nổ.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim VTV #Không Giới Hạn #Minh Trang #Steven Nguyễn #Minh Trang diễn xuất

