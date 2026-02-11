Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

BLACKPINK làm cameo theo cách không ai ngờ đến trong "Minions & Quái Vật"

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau thành công vang dội toàn cầu của bộ phim hài hay nhất mùa Hè 2024 - Kẻ Trộm Mặt Trăng 4, Illumination tiếp tục mở rộng vũ trụ hoạt hình lớn nhất thế giới của mình với dàn nhân vật hoàn toàn mới ở Minions & Quái Vật.

Theo trailer đầu tiên được studio “thả xích”, Minions & Quái Vật sẽ tiếp tục là cuộc hành trình của dàn Minions vàng ủm đáng yêu trước khi gặp được Gru. Chỉ có điều, lần này thứ chúng tìm kiếm lại không phải một vị chủ nhân độc ác đúng ý mà là ý nghĩa mới của cuộc đời mình: Làm phim điện ảnh!

Đây là câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn và hoàn toàn có thật về cách những chú Minions bé nhỏ chinh phục Hollywood, từng bước trở thành ngôi sao điện ảnh rồi mất đi tất cả vì hết thời. Để cứu vãn sự nghiệp đang trên đà giãy chết, chúng quyết tâm theo đuổi giấc mơ mới của đời mình, giải phóng quái vật ra thế giới nhằm phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay.

minions-3.jpg
Ai mà nghĩ lũ Minions có thể làm phim

Cụ thể, đoạn trailer dài 2 phút đã hé lộ màn ra mắt của bộ ba Minion mới là James, Ed và Henry cùng sự xuất hiện của chú Cthulhu đáng yêu vừa được đám Minions triệu hồi từ cõi chết, mang tên Gumi. Trong lời ca tràn đầy năng lượng của bản hit How You Like That từ BLACKPINK, ta được biết James chính là người “đứng mũi chịu sào” cho dự án điện ảnh lần này.

minions-1.jpg

Chú ta vừa hoàn thành một kịch bản phim quái vật và muốn ngỏ ý mời Gumi giới thiệu những người bạn quái vật có thể góp mặt trong tác phẩm của mình. Nào ngờ, giấc mơ điện ảnh dang dở còn chưa rõ thành bại, đám Minions đã phải đồng tâm hợp lực với nhau để cứu hành tinh khỏi thảm họa quái vật mà chính chúng vừa gây ra!

Đã hơn mười năm kể từ khi ra đời, Minions đã trở thành những nhân vật hoạt hình biểu tượng nhất của thế hệ người xem hiện tại. Là bộ phim thứ ba trong loạt phim Minions và là phim thứ bảy trong toàn bộ thương hiệu Kẻ Trộm Mặt Trăng, Minions & Quái Vật được kỳ vọng sẽ là một chương mới đầy hoài niệm cho thế giới Minions.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Blackpink #Minions & Quái Vật #phim hoạt hình #Minions #Kẻ trộm mặt trăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục