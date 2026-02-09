Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Fan Việt đồng loạt tạm biệt Super Sentai, liệu có hy vọng trở lại trong tương lai?

Thiện Dư

HHTO - Super Sentai - thương hiệu phim siêu nhân Nhật Bản kinh điển chính thức đi đến hồi kết sau 50 năm lên sóng.

Ngày 8/2, thương hiệu phim siêu anh hùng Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu Super Sentai đã chính thức khép lại hành trình 50 năm dài đằng đẵng. Tập cuối cùng của phần phim No.1 Sentai Gozyuger mang tên "Chúng ta là Sentai Gozyuger số 1!" đã lên sóng trên kênh TV Asahi, đánh dấu sự kết thúc huy hoàng với hình ảnh hàng loạt siêu nhân đỏ cùng nhau chạy về phía bầu trời.

super-sentai-ends-after-50-years.jpg
Hình ảnh do hãng Toei đăng tải để tạm biệt Super Sentai, cùng dòng chữ "chúng ta rồi sẽ gặp lại".

Với 49 phần phim khác nhau trải qua nhiều thập kỷ, Super Sentai đã trở thành biểu tượng của thể loại tokusatsu (phim siêu nhân Nhật Bản), mang đến hàng nghìn tập phim và vô số kỷ niệm cho khán giả khắp thế giới. No.1 Sentai Gozyuger ra mắt năm 2025 như một dự án đặc biệt nhằm kỷ niệm nửa thế kỷ, cho phép đội ngũ chiến binh khai thác sức mạnh từ các đội Sentai huyền thoại trong quá khứ.

Ngoài ra, hãng Toei đứng sau cũng tung ra nhiều sản phẩm đặc biệt dành tặng người hâm mộ, từ ảnh hậu trường, dàn diễn viên nói lời tạm biệt đến video tổng hợp lịch sử các phim Super Sentai từ xưa đến nay.

Video tổng hợp tất cả các dự án Super Sentai từ trước đến nay. Nguồn: Toei

Tại Việt Nam, tin tức Super Sentai kết thúc gây chú ý trên các mạng xã hội, khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Nhiều cư dân mạng đã đăng bài tạm biệt ký ức tuổi thơ, đồng thời hy vọng thương hiệu sẽ sớm trở lại với hình thức mới hấp dẫn hơn trong tương lai.

4.jpg
photo-6073657461555531112-y.jpg
photo-6073657461555531111-y.jpg
3.jpg
1-1367.jpg
2.jpg
Khán giả Việt tạm biệt Super Sentai.

Lý do dẫn đến quyết định kết thúc Super Sentai chủ yếu xuất phát từ doanh thu và rating không còn như trước. Trong nhiều năm qua, Toei đã thử nghiệm nhiều ý tưởng sáng tạo qua các phần phim nhưng vẫn không cứu nổi doanh số. Tương tự tình trạng của Power Rangers ở phương Tây, lượng khán giả trẻ giảm sút khiến việc duy trì sản xuất hàng năm trở nên khó khăn về mặt kinh tế. Tuy nhiên, với dòng chữ "chúng ta sẽ gặp lại nhau" trên bức ảnh chính thức, thương hiệu Super Sentai hoàn toàn có khả năng tái xuất. Đại diện TV Asahi đã lên tiếng khẳng định nhưng hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể, thông qua ý tưởng thử nghiệm hướng đi mới thay vì công thức cũ.

gavan-infinity-project-red.jpg
Super Space Sheriff Gavan Infinity là dự án mới lên sóng thay thế vũ trụ Super Sentai.

Thay thế khung giờ phát sóng Chủ Nhật hàng tuần, Toei đã giới thiệu dự án mới mang tên Super Space Sheriff Gavan Infinity. Đây là phần tái khởi động thương hiệu Space Sheriff Gavan nhằm mang đến làn gió mới cho thể loại tokusatsu tại Nhật Bản. Nếu dự án này thành công, đây là sẽ bước đệm để Toei tiếp tục thử sức các "làn gió" mới, đồng nghĩa với việc khán giả sẽ phải chờ đợi lâu hơn để "ông tổ" Super Sentai trở lại.

coverfb.jpg
Thiện Dư
#Super Sentai #siêu nhân #siêu nhân Nhật Bản #No.1 Sentai Gozyuger #tokusatsu

