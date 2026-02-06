Phim mới của Jisoo sắp lên sóng, khai thác chuyện hẹn hò trong thế giới ảo

HHTO - Sau thời gian dài thử sức với các thể loại hành động và kỳ ảo, chị cả nhà BLACKPINK chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án hài lãng mạn (rom-com) mang tên "Boyfriend on Demand".

Ngày 5/2, Netflix khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao khi tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho bộ phim truyền hình Boyfriend on Demand. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Jisoo sau một năm bận rộn với âm nhạc và điện ảnh, đồng thời là lần hợp tác đầu tiên giữa cô và "ông hoàng phim lãng mạn" Seo In Guk.

Chuyện phim xoay quanh Seo Mi Rae (Jisoo thủ vai), một nhà sản xuất webtoon tài năng nhưng luôn trong tình trạng kiệt sức vì áp lực công việc. Với lịch trình dày đặc, chuyện hẹn hò ngoài đời thực trở nên xa xỉ đối với Mi Rae. Trong lúc mệt mỏi nhất, cô vô tình nhận được thiết bị "Bạn trai hằng tháng" và bước chân vào dịch vụ hẹn hò ảo theo hình thức đăng ký định kỳ.



Tạo hình Jisoo trong vai Seo Mi Rae. Ảnh: Netflix

Đoạn giới thiệu đầu tiên cho thấy nhân vật Mi Rae luôn trong trạng thái đắn đo trước lựa chọn của mình. Không gian phim liên tục chuyển đổi giữa đời sống thường nhật và thế giới ảo với những khung cảnh mang màu sắc truyện tranh như các bữa tiệc thượng lưu, khuôn viên trường đại học hoặc mùa Xuân hay bãi biển ngập nắng.

Bên cạnh những giây phút mộng mơ, thực tại của Mi Rae gắn liền với Park Gyeong Nam (Seo In Guk đóng), một đồng nghiệp, đồng thời là đối thủ của cô tại công ty. Khác với những "người tình ảo" hoàn hảo, Gyeong Nam là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần và thường khiến Mi Rae cảm thấy không thoải mái.

Phim khai thác song song câu chuyện tình cảm trong không gian số và đời sống thật. Ảnh: Netflix

Chia sẻ về vai diễn lần này, Jisoo cho biết nhân vật Mi Rae đại diện cho kiểu người luôn khao khát tình yêu nhưng lại gặp khó khăn trước những vấn đề thực tế. "Đây là một bộ phim rom-com tươi sáng về quá trình trưởng thành của Mi Rae. Tôi nghĩ bộ phim có thể mang lại khoảng thời gian tận hưởng cho những ai đang mệt mỏi với cuộc sống lặp đi lặp lại hằng ngày", nữ diễn viên bày tỏ.

Ảnh: Netflix

Boyfriend on Demand dự kiến phát sóng trực tuyến từ ngày 6/3/2026 trên nền tảng Netflix.

