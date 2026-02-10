Hậu "Despicable Me 4", Illumination "hồi sinh" đế chế Minions với dự án tiền truyện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Sau thành công rực rỡ của "Despicable Me 4", hãng Illumination tiếp tục tung trailer cho dự án mới nhất mang tên "Minions & Monsters", hứa hẹn một cuộc phiêu lưu đầy hỗn loạn của đội quân chuối vàng tại kinh đô điện ảnh.

Ngày 9/2 vừa qua, đoạn giới thiệu đầu tiên của Minions & Monsters đã chính thức ra mắt khán giả toàn cầu. Đây là phần phim ngoại truyện thứ ba tập trung vào những sinh vật màu vàng tinh nghịch, sau các cột mốc quan trọng của thương hiệu Despicable Me (Kẻ trộm mặt trăng).

Minions & Monsters đưa người xem ngược dòng thời gian về bối cảnh Hollywood xưa, xoay quanh hành trình các Minions thâm nhập vào giới làm phim. Trong nỗ lực thực hiện một bộ phim về quái vật, nhóm "chuối vàng" này lại vô tình triệu hồi những sinh vật kỳ quái từ thế giới dưới lòng đất, gây ra sự hỗn loạn trên toàn hành tinh.

8e85531a7603f85da112.jpg
Ảnh: Universal Pictures

Trailer phim hé lộ sự xuất hiện của một sinh vật xanh nhỏ nhắn lấy cảm hứng từ thần thoại Cthulhu của nhà văn H.P. Lovecraft. Thay vì là một quái thú đáng sợ, nhân vật này trở thành người bạn đồng hành cùng các Minions trong cuộc phiêu lưu thu thập loạt quái vật khác, từ những khối cầu đầy mắt, thỏ khí cho đến cả xác ướp.

10e5b4026f1be145b80a.jpg
f79a3e2e1f379169c826.jpg
Tạo hình của "sinh vật cổ xưa đáng sợ" Cthulhu (phải) trong phim. Ảnh: Universal Pictures

Chia sẻ với tờ Entertainment Weekly, nhà sản xuất Chris Renaud cho biết các nhân vật trong "Kẻ trộm mặt trăng" luôn có tiềm năng khai thác lớn."Tôi nghĩ rằng thế giới của các nhân vật cho phép khai thác nhiều câu chuyện khác nhau bởi vì họ rất đời thường. Luôn có những cơ hội để phá vỡ định dạng cũ, ví dụ như đưa câu chuyện đến bối cảnh tương lai hoặc quá khứ", ông nói.

mv5bnjm2yjuzotqtzdlmms00otdhlwe3nmetodeyzwi2ote4ytvlxkeyxkfqcgc-v1.jpg
Ảnh: Universal Pictures

Minions & Monsters đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Pierre Coffin, người không chỉ lồng sáng tạo giọng cho các Minions mà còn từng dẫn dắt bốn phần phim trước đó của thương hiệu. Kịch bản được đảm nhận bởi Brian Lynch, người viết nên thành công cho phần phim Minions đầu tiên.

Dàn diễn viên lồng tiếng của dự án lần này còn có sự góp mặt của những cái tên thực lực như Christoph Waltz trong vai một đạo diễn điện ảnh và Amy Sedaris. Phim tiếp tục được sản xuất bởi Chris Meledandri, người đứng đầu hãng Illumination.

629842335-1324503283044383-372534981960000694-n.jpg
Ảnh: Universal Pictures

Việc thực hiện phần phim mới được xem là bước tiến thương mại tiếp theo khi Despicable Me 4 (2024) đạt doanh thu gần 1 tỷ USD toàn cầu. Tính đến nay, toàn bộ thương hiệu Kẻ trộm mặt trăng Minions đã mang về hơn 5,6 tỷ USD (hơn 144,7 nghìn tỷ đồng), trở thành một trong những chuỗi phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử điện ảnh.

Theo thông báo từ Universal Pictures, Minions & Monsters dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 1/7/2026.

image-28.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Minions #Hollywood #phim hoạt hình #Universal #Illumination #Despicable Me #Kẻ trộm mặt trăng #Minions & Monsters

