Nữ diễn viên có tới 4 dự án phim chiếu dịp Tết Bính Ngọ 2026, người đó là ai?

Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhiều dự án phim đang lần lượt ra mắt, gây chú ý với khán giả. Bất kể là phim chiếu rạp hay phim chiếu mạng (web drama), các dự án đều thu hút sự chú ý không nhỏ khi quy tụ những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Trong số đó, có một nữ diễn viên đã góp mặt trong không chỉ một, mà tận 4 dự án phim chiếu dịp Tết 2026.

Lâm Vỹ Dạ - mỹ nhân tham gia nhiều phim Tết nhất năm nay.

Tính đến hiện tại, Lâm Vỹ Dạ đã xác nhận tham gia một loạt những dự án phim Tết từ chiếu rạp đến chiếu mạng. Về mảng chiếu rạp, nữ diễn viên tham gia với vai trò khách mời đặc biệt trong Nhà Ba Tôi Một Phòng của đạo diễn Trường Giang. Tuy nhiên, vai trò và câu chuyện của nhân vật này vẫn đang được giữ kín. Thêm vào đó, cô còn một vai vợ Chử thủ lĩnh trong phim Huyền Tình Dạ Trạch chiếu xuyên suốt trong dịp Tết.

Lâm Vỹ Dạ đóng các phim điện ảnh Tết như Nhà Ba Tôi Một Phòng, Huyền Tình Dạ Trạch...

Chưa kể, Lâm Vỹ Dạ cũng góp mặt trong một số dự án phim Tết chiếu mạng, phần lớn là hài kịch. Đầu tiên là Cậu Út Cậu Con Cúc 5 của Huỳnh Lập với sự trở lại của cô Mơ nhưng với hình tượng đằm thắm hơn. Tiếp theo là dự án Gia Đình Cục Súc Đón Tết 2026, trong đó cô vào vai một phu nhân nhà giàu thích "phông bạt" tại buổi diễn âm nhạc ngành ve chai, có pha đụng độ hài hước với vợ chồng Cục Súc.

Lâm Vỹ Dạ tham gia các web drama như Cậu Út Cậu Con Cúc 5, Gia Đình Cục Súc Đón Tết 2026...

Thời gian hiện tại, Lâm Vỹ Dạ đang hoạt động năng nổ và phủ sóng phim ảnh ở đa dạng nền tảng, cho thấy sự năng nổ làm nghề suốt nhiều năm. Vừa qua tại lễ trao giải Mai Vàng, nữ diễn viên đã xuất sắc chiến thắng ở hạng mục Diễn viên sân khấu xuất sắc nhất. Ngoài ra, nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô cũng trở thành đề tài gây sốt, trở thành tâm điểm khen ngợi của cư dân mạng.