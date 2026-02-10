Gala Nhạc Việt 2026: Cẩm Ly, Ngô Kiến Huy, Khả Như "viết tiếp câu chuyện tử tế"

HHTO - Dàn nghệ sĩ Việt như ca sĩ Cẩm Ly, Ngô Kiến Huy, Khả Như, Hoa hậu Lê Hoàng Phương,... vừa được trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho xã hội.

Tối 9/12, buổi ra mắt Gala Nhạc Việt Tết 2026 chủ đề "Năm mới khởi sắc" diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như: Ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Hiền Hồ, Bùi Anh Tuấn, diễn viên Khả Như, Võ Đăng Khoa, Hưng Nguyễn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương...

Tại sự kiện năm nay, ngoài việc giới thiệu về chương trình Gala Nhạc Việt, ban tổ chức tiếp tục phát huy tinh thần "Tết sẻ chia", trao 500 phần quà cho các em học sinh nghèo, mồ côi trên khắp các phường, xã của TP.HCM. Tổng đạo diễn - nhà sản xuất Gala Nhạc Việt Trần Thành Trung bày tỏ: "14 năm qua, Gala Nhạc Việt mong muốn lưu giữ được hồn và bản sắc của Tết Việt. Năm nay, chúng tôi có thêm hashtag Cho đi nhiều hơn".

Ca sĩ Cẩm Ly - một trong những gương mặt tham gia Gala Nhạc Việt từ số đầu tiên - cho biết: "Gala Nhạc Việt là một chương trình mà mỗi lần tổ chức đều tốt ở mọi khâu. Đây đã trở thành món ăn tinh thần cho khán giả vào dịp cuối năm. Chương trình lại có những hoạt động ý nghĩa, nên dù chỉ đóng góp phần nhỏ thôi Ly cũng thấy rất vui".

Đặc biệt, nhân dịp này, các nghệ sĩ cũng đã được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM vì những đóng góp tích cực trong dự án VietNamLove, chương trình Chung tay vì đồng bào và các hoạt động xã hội khác trong năm 2025.

Về phần âm nhạc, Gala Nhạc Việt Tết 2026 quy tụ gần 70 nghệ sĩ, mang đến những sân khấu nhóm - song ca - đơn ca có không gian giao thoa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần quốc tế hóa. Năm nay, chương trình ra mắt hơn 10 ca khúc độc quyền được đặt hàng sáng tác mới cho Tết Bính Ngọ, gợi cảm xúc hân hoan, hy vọng đến hoài niệm, nuối tiếc. Bên cạnh lấy chủ đề mùa xuân, dàn nghệ sĩ còn đan cài những bài hát hướng đến xã hội, tình yêu đôi lứa: Năm Nay Con Ngựa, Tết An Nhiên Tết Bình Yên, Về Quê Xin Cưới, Mơ Giữa Ban Ngày,...