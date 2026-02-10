Hứa Kim Tuyền kết hợp Lâm Phúc, SIXTYUPTOWN tung nhạc Valentine "chữa lành"

HHTO - Góp thêm nhạc cho mùa Valentine năm nay, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền giới thiệu ca khúc mới "SẠCCC PIN", với sự góp giọng của Á quân Vietnam Idol 2023 Lâm Phúc và rapper trẻ SIXTY UPTOWN.

SẠCCC PIN là bản demo mà Hứa Kim Tuyền đã ấp ủ từ rất lâu. Để tìm ra giọng hát có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc, nam nhạc sĩ đã triển khai một chiến dịch casting vocal (thử giọng) dành cho cộng đồng yêu ca hát. Dự án nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tham gia bất ngờ của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tóc Tiên, Văn Mai Hương, CARA, Lâm Phúc… với những phiên bản cover mang màu sắc riêng khiến khán giả đặc biệt hào hứng.

Á quân Vietnam Idol 2023 Lâm Phúc chính thức trở thành giọng hát chiến thắng. Phiên bản dự thi của nam ca sĩ thu hút nhiều lượt xem nhất, với hơn 300.000 lượt xem, hơn 37.000 lượt tương tác cùng nhiều mẫu CapCut lan tỏa rộng rãi.

Ra mắt vào dịp Valentine 2026, SẠCCC PIN ẩn dụ về quá trình “sạc pin” để khắc họa tình yêu như nguồn năng lượng tinh thần, giúp mỗi người tái tạo sức mạnh và cân bằng cảm xúc giữa cuộc sống hiện đại. Tựa đề SẠCCC PIN được cách điệu nhằm gợi tả hành trình nạp lại năng lượng của nhân vật nữ trong ca khúc.

Nội dung MV theo chân “hot couple” BEYUM và ZESS trong vai hai người trẻ mắc kẹt trong guồng quay công việc văn phòng. Tuy nhiên, chính tình yêu và sự đồng hành đã trở thành liều thuốc chữa lành, giúp họ tìm lại sự cân bằng và nguồn năng lượng tích cực. Thông điệp của ca khúc không chỉ dành riêng cho các cặp đôi đang yêu, mà còn mở rộng đến những mối quan hệ thân thuộc khác như bạn bè hay gia đình - nơi tình yêu luôn là nguồn động lực âm thầm nhưng bền bỉ giúp con người bước tiếp.

SẠCCC PIN tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc trong sáng tác của Hứa Kim Tuyền - những ca khúc Pop về tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang tinh thần chữa lành.

Dự án lần này cũng đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Hứa Kim Tuyền với hai nghệ sĩ trẻ Lâm Phúc và SIXTYUPTOWN. Trước đó, nam nhạc sĩ cũng từng góp phần nâng đỡ và hợp tác cùng nhiều gương mặt trẻ trong các dự án âm nhạc nổi bật. Hứa Kim Tuyền cũng cho phép học sinh, sinh viên sử dụng miễn phí các ca khúc do mình sở hữu bản quyền trong hoạt động học tập và biểu diễn.

“Tôi từng là một nghệ sĩ trẻ với những bước đi đầu tiên đầy bỡ ngỡ. Vì vậy, khi có cơ hội, tôi muốn đồng hành, đầu tư và tạo điều kiện để những gương mặt trẻ có thể tỏa sáng. Thành công của họ cũng là niềm vui và động lực rất lớn đối với tôi" - Hứa Kim Tuyền chia sẻ.