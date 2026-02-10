Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Dàn khách mời của Cậu Út Cậu Con Cúc 5: Anh trai - Anh tài hội tụ đông đảo

Thiện Dư

HHTO - Cậu Út Cậu Con Cúc 5 của Huỳnh Lập sở hữu nhiều khách mời hài hước, không ai ngờ lại xuất hiện.

Chính thức ra mắt trên YouTube vào ngày 8/2, Cậu Út Cậu Con Cúc 5 của Huỳnh Lập tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành dự án phim Tết chiếu mạng gây sốt. Ngoài những diễn viên quen mặt suốt 5 phần qua như PuKa, NSƯT Kim Phương, Duy Khánh, Ngọc Xuyên, Gin Tuấn Kiệt, Lâm Vĩ Dạ... phim còn có nhiều diễn viên cameo (khách mời) thú vị, mang đến những "mảng miếng" hài hước cho khán giả.

Lê Giang & Tina Thảo Thi

Ngay từ trailer, sự xuất hiện của Lê Giang và TikToker Tina Thảo Thi đã gây chú ý. Trong phim Cậu Út Cậu Con Cúc 5 chính thức, cả hai là bộ đôi chuyên gia được cậu Út mời đến nhưng gây cười với cách trình bày lắp bắp. Về sau, cả hai lộ diện là những kẻ "đào lửa", khiến cả xóm lao đao vì mất tiền.

4-1701.jpg

Dàn Anh Trai "Say Hi" - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Nhiều gương mặt Anh trai lẫn Anh tài góp mặt trong Cậu Út Cậu Con Cúc 5 nhưng theo cách không ai ngờ. Trên tường nhà cậu Út có treo nhiều bức ảnh của dàn Anh Trai "Say Hi" - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như một cách để mợ Thơ ngắm nhìn, hy vọng sinh con ra cũng đẹp và tài năng như họ.

5.jpg
Dàn Anh tài như BB Trần, Tiến Luật, Jun Phạm, Neko Lê... xuất hiện.
6.jpg
Nhà cậu Út dán nhiều ảnh Anh trai như Quang Hùng MasterD, Quang Trung, Hùng Huỳnh, buitruonglinh...

Xuân Tiến

Diễn viên Xuân Tiến xuất hiện ở cuối phim Cậu Út Cậu Con Cúc 5, trong vai con của cậu Út và mợ Thơ. Nam diễn viên có màn "ghẹo" tất cả mọi người trong xóm hài hước, đồng thời đánh dấu màn tái hợp của nhóm hài DAMtv cùng với Huỳnh Lập, Lê Nhân và Thư Lê.

8.jpg

TikToker Tường Hồng Phú

Nam TikToker nổi tiếng "nói lắp" Tường Hồng Phú vào vai Phù Hồng Tướng - con nuôi của cô Hồng tạp hóa. Anh giúp cô Hồng bán hàng bằng AI kiểu mới, nhưng có màn "nói lắp" các cụm từ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh... khiến cậu Út mất kiên nhẫn.

9.jpg

Dàn cast Đảo Hoa Hậu

Với đội ngũ cameo hùng hậu, Cậu Út Cậu Con Cúc 5 có sự góp mặt của dàn diễn viên vở kịch Đảo Hoa Hậu đình đám năm 2025. Những gương mặt như Bé 7, Long Chun, Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Giỏi Lee, Khiết Đan... góp mặt với những "miếng hài" bùng nổ, dự kiến gây sốt không kém gì phần phim trước.

1-6913.jpg
2-7929.jpg

TikToker Hoàng Phong

Anh chàng TikToker nổi tiếng với nhiều tiểu phẩm, phim ngắn Hoàng Phong xuất hiện trong một phân cảnh ngắn của Cậu Út Cậu Con Cúc 5. Anh đóng vai con trai của người tổ trưởng tổ dân phố (Hữu Đằng đóng ở phần 4) để thông báo vụ "đào lửa" cho bà con trong xóm. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ thần tượng của bản thân chính là cha.

3-1299.jpg

TikToker Hân Nguyễn

Sau khi có những tương tác gây sốt mạng xã hội trước đó, TikToker Hân Nguyễn chính thức xuất hiện trong Cậu Út Cậu Con Cúc 5 với vai một người trong xóm. Cô đã đến thăm con của cậu Út và mợ Thơ, có màn hát ru nhẹ nhàng mà hài hước và thêm những câu thoại "chấn động" không kém dàn nghệ sĩ.

7.jpg
coverfb.jpg
Thiện Dư
#Cậu Út Cậu Con Cúc 5 #Cậu Út Cậu Con Cúc #Huỳnh Lập #Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Lê Giang #Tina Thảo Thi

