UPRIZE Cường Bạch - Long Hoàng được yêu mến bởi loạt tương tác "cưng xỉu"

HHTO - Tưởng chừng trái ngược về tính cách, Cường Bạch - Long Hoàng lại là cặp anh em thân thiết của UPRIZE, gây ấn tượng với khán giả bằng loạt tương tác "cưng xỉu".

Trong đội hình UPRIZE, Cường Bạch - Long Hoàng khiến khán giả chú ý bởi mối quan hệ thân thiết giữa hai tính cách tưởng chừng trái ngược. Cả hai đã đồng hành bên nhau từ Project 100%, bước sang Tân Binh Toàn Năng rồi cùng "cán đích" ở đội hình ra mắt. Long Hoàng luôn là người "chiều anh", còn Cường Bạch lại đóng vai trò chỗ dựa, âm thầm quan tâm, chỉ dẫn đàn em. Sự gắn bó ấy khiến khán giả quen thuộc với hình ảnh hai anh em "dính nhau như sam", xuất hiện cùng nhau ở hầu hết các khoảnh khắc đáng nhớ.

580176803-17924268240180019-8197669765277960171-n.jpg
Tưởng chừng "trái dấu" nhưng Cường Bạch - Long Hoàng lại là cặp anh em thân thiết. Ảnh: FBNV.

Với nhiều người xem, khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là khi Cường Bạch và Long Hoàng bước vào phòng nhận kết quả Công diễn 2. Cường Bạch đã không giấu được niềm vui khi biết Long Hoàng an toàn. Chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến khán giả cảm nhận được sự ấm áp, bởi ai cũng hiểu Long Hoàng đã chịu áp lực lớn ra sao với những lần nhận kết quả ở giai đoạn Project 100%. Bên cạnh đó, hai anh em này còn mang đến nhiều tương tác đáng yêu khiến người xem phải bật cười. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện chung trong các video TikTok của UPRIZE.

Cặp bạn thân "hơn thua" về trang phục trong cánh gà Y-CONCERT khiến người xem bật cười. Nguồn: @pongchuan_

Cường Bạch là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Tân Binh Toàn Năng. Anh liên tục gây chú ý nhờ phong thái trình diễn cũng như giọng hát ổn định. Những sân khấu của Cường Bạch nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ ghi điểm bằng kỹ năng, hành trình theo đuổi nghệ thuật bền bỉ của chàng trai sinh năm 2000 đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Long Hoàng từng được khán giả biết đến qua nhóm Hot Muviker. Chàng trai sinh năm 2003 cũng từng tham gia buổi thử giọng tại Summer Audition Camp do SM Entertainment tổ chức tại Hàn Quốc. Trong Tân Binh Toàn Năng, Long Hoàng để lại dấu ấn với những khoảnh khắc dễ thương, có phần "tẻn tẻn" vô tri. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài ngây ngô ấy là một tân binh sống kỷ luật, nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật. Trên sân khấu, Long Hoàng liên tục cho thấy khả năng biến hóa đáng nể khi "cân" được nhiều phong cách khác nhau, trở thành một mảnh ghép thú vị trong đội hình UPRIZE.

629235371-1319295940239454-6493025743283699550-n.jpg
Vân Anh
