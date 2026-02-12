Sóng 26: buitruonglinh gác lại lần đầu "đu idol" Đen Vâu vì nỗi lo kinh tế

HHTO - Trong trailer Sóng 26, buitruonglinh khiến Trấn Thành và Mỹ Mỹ nghẹn giọng khi tiết lộ anh từng lỡ hẹn một chương trình của rapper Đen vì đứng trước lựa chọn đi diễn để có 300 ngàn đồng trang trải trong một tuần.

Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian bắt đầu "nóng" lên khi BTC liên tục "nhá hàng" nhiều nội dung. Trong năm thứ 9 mang Sóng đến với khán giả, chương trình quy tụ hơn 40 nghệ sĩ như: Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, B Ray, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, RHYDER, Bích Phương, Nguyễn Hùng, Sơn.K, Lamoon, CONGB, MAIQUINN, Lâm Bảo Ngọc, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Orange, MIN...

Năm nay, chương trình gây bất ngờ khi đầu tư "khủng" cho khâu dàn dựng bối cảnh như một MV, với nhiều hoạt cảnh sống động dưới không gian ghi hình ngoài trời rộng lớn. "Em xinh" Lamoon cho rằng 9 năm là khoảng thời gian đủ dài để Sóng 26 vượt ra khỏi những giới hạn quen thuộc, mở rộng không gian thể hiện và cách kể câu chuyện trong đêm Giao thừa. Với "anh trai" buitruonglinh, Sóng không chỉ là một chương trình quen thuộc mà gần như đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đáng chú ý, trong một trailer mới đây, những lời tâm sự của buitruonglinh khiến Trấn Thành và "Em xinh" Mỹ Mỹ nghẹn ngào. buitruonglinh cho biết vài năm trước anh có tham gia một chương trình âm nhạc có rapper Đen biểu diễn. Dẫu vậy, trước 5 phút chương trình chính thức "lên nhạc", buitruonglinh bất ngờ nhận được cuộc gọi "có công việc" với cát-xê 300K. Giọng ca Từng Ngày Yêu Em sau đó đứng giữa hai lựa chọn: Ở lại xem thần tượng hay về đi làm, và buitruonglinh đã chọn rời đi vì "300 ngàn sẽ giúp em có một tuần dễ thở hơn một chút".

Những chia sẻ của buitruonglinh gây xúc động. Nguồn clip: Vie Channel

Nhiều fan đồng cảm, xúc động khi nhìn lại hành trình làm nghề "chậm mà chắc" của buitruonglinh: "Giờ anh đã thành công hơn nhiều rồi, nhìn lại cách đây mấy năm anh Linh đi diễn mặc siêu đơn giản, hát hết mình, tận hưởng sân khấu cùng khán giả, mọi người hát theo nhạc của anh, mắt anh rưng rưng luôn".

Người hâm mộ cho rằng "ai cũng bắt đầu từ đầu đó" và hạnh phúc khi sau ngần ấy năm cố gắng, buitruonglinh đã gặt hái được những thành công nhất định. Nam ca sĩ xây dựng hình tượng của một nghệ sĩ đa tài với nhiều bản hit mang đậm màu sắc "trong lành" của anh như Giờ Thì, Đường Tôi Chở Em Về, Yêu Người Có Ước Mơ, Dù Cho Mai Về Sau. Với cột mốc rực rỡ tại Anh Trai "Say Hi", cái tên buitruonglinh "phủ sóng" mạnh mẽ hơn trong cộng đồng khán giả yêu nhạc.

Về nỗi tiếc nuối lỡ hẹn lần đầu xem đàn anh Đen biểu diễn, Trấn Thành và Mỹ Mỹ đặt niềm tin trong tương lai gần, buitruonglinh sẽ không chỉ được "đu idol" mà còn "manifest" cả hai sẽ có những lần hợp tác chung trong âm nhạc.