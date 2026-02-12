Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bùi Duy Ngọc "biến hình" linh vật ngựa Quy Nhơn, Dương Lâm check-in trực tuyến

Như Quỳnh

HHTO - Trước độ nóng của dàn linh vật ngựa tại Quy Nhơn, mới đây "anh trai" Bùi Duy Ngọc đã ghé check-in, có màn hóa thân khiến fan "cười xỉu".

Những ngày này, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã gõ cửa khắp nơi với sự rộn ràng, nhộn nhịp tại các đường hoa Xuân, cụm linh vật ngựa. Trong đó, không bỏ qua độ "hót hòn họt" của dàn "ngựa chiến" với muôn hình muôn vẻ tại phường Quy Nhơn (Gia Lai), "anh trai" Bùi Duy Ngọc đã tranh thủ ghé check-in.

Trên trang cá nhân, Bùi Duy Ngọc hóm hỉnh chia sẻ: "Check-in lại địa điểm hot nhất mạng xã hội mấy ngày qua. Đi diễn Quy Nhơn nhiều rồi nhưng đây là lần đầu được vào trung tâm ăn đồ ăn ngon và chụp nhiều hình đẹp".

cover-7.jpg

Đứng trước dàn linh vật và các tiểu cảnh độc đáo, từ nghiêm túc đến "cợt nhả", Bùi Duy Ngọc đã có những bức ảnh đầy sáng tạo khiến fan "cười bò".

Nam ca sĩ cosplay hình dáng của "quý cô ngựa mặt quạo" đang chăm chú "lướt" chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max màu cam. Dù không "sao y" nét mặt "khó ở" của linh vật, biểu cảm cười híp mắt của Bùi Duy Ngọc vẫn nhận "bão tim" vì giao diện lịch lãm, điển trai. Nam ca sĩ cũng "kiến tạo" một dáng chụp bên chiếc chum khiến fan trầm trồ, +1 ý tưởng cho bộ ảnh Tết khi ở tiểu cảnh này.

631494806-26452486711001971-2136587839911884-n.jpg
Giao diện "ngoan-xinh-yêu" của thầy giáo Bùi Duy Ngọc khi cosplay "cô ngựa mặt quạo".
cover-8.jpg
Dù hút không khớp ống hút, kiểu tạo dáng mới lạ của Bùi Duy Ngọc được netizen chấm 10 điểm sáng tạo.

Ngoài ra, nếu Bùi Duy Ngọc trực tiếp "tác nghiệp tại hiện trường" thì "Thu Diễm" Lê Dương Bảo Lâm nhận "bão haha" khi xác nhận đã "nhúng tay" vào tạo hình của các linh vật. Bởi lẽ, dàn linh vật tại Quy Nhơn khi vừa ra mắt đã được netizen nhận xét có sắc thái "quen quen" và gọi tên Dương Lâm. Nhiều fan thích thú cho rằng người đứng sau các bộ sưu tập này là fan của "Thu Diễm", vì nhìn góc nào cũng thấy giống.

cover-5.jpg
"Cây hài" Lê Dương Bảo Lâm bị "réo tên" khi dàn linh vật ngựa lộ diện.
cover-6.jpg
Dương Lâm nhận "bão tag" vì có khuôn miệng và nét "cọc" giống linh vật ngựa bấm điện thoại. Trong khi đó, cặp đôi ngựa "tài lộc" được liên tưởng đến hình tượng của "Thu Diễm" và "cô ba Minh Hiếu" - HIEUTHUHAI.
1475.jpg
Như Quỳnh
#linh vật ngựa 2026 #linh vật Quy Nhơn #Bùi Duy Ngọc #Quy Nhơn #Tết Nguyên đán #Dương Lâm #Tết 2026

