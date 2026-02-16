Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Đêm Giao thừa rực sáng: Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm đón Tết Bính Ngọ 2026

LINH LÊ

HHTO - Đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, bầu trời Hà Nội sẽ đồng loạt bừng sáng với các màn pháo hoa rực rỡ tại 31 điểm trên khắp địa bàn thành phố.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trên toàn địa bàn nhằm chào đón năm mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô và du khách. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Theo kế hoạch, thành phố bố trí tổng cộng 31 điểm bắn với 32 trận địa pháo hoa, bao gồm các trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và các điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Các địa điểm được phân bổ rộng khắp từ khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành, bảo đảm người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi pháo hoa ngay gần nơi sinh sống, hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại một số khu vực quen thuộc.

Thời gian bắn pháo hoa được thống nhất diễn ra trong 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2/2026, tức đêm giao thừa Tết Bính Ngọ. Đây là thời điểm được đông đảo người dân mong chờ nhất trong dịp Tết Nguyên đán, khi cả gia đình quây quần bên nhau để chào đón năm mới.

Các trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được bố trí tại nhiều khu vực có không gian rộng, tầm nhìn thoáng và thuận lợi cho công tác tổ chức. Những địa điểm này dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi trực tiếp, góp phần tạo nên không khí sôi động trong đêm giao thừa.

Cụ thể, các trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được tổ chức tại nhiều vị trí lớn, có không gian rộng và tầm nhìn thoáng như khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, khu vực Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, Thành cổ Sơn Tây, khu vực hồ điều hòa huyện Thanh Trì, Trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh, Công viên Hòa Bình và Công viên Gia Lâm. Đây là những điểm bắn chính, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách trong đêm giao thừa.

image.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại nhiều công viên, hồ nước, sân vận động và khu vực trụ sở chính quyền ở các địa phương. Một số địa điểm tiêu biểu gồm khu vực hồ Ngọc Khánh, hồ Xã Đàn, Công viên Hồ Đền Lừ, Công viên Cầu Giấy, Công viên Thanh Xuân, Công viên Long Biên, trụ sở UBND xã Mê Linh, sân vận động Quảng Oai, sân vận động xã Đan Phượng, sân vận động Thạch Thất, sân vận động Chương Mỹ, sân vận động Thường Tín và khu vực Ban Chỉ huy Pháo binh khu vực 2 - Phúc Thọ tại xã Quốc Oai. Việc bố trí các điểm bắn tầm thấp tại nhiều khu vực giúp người dân ở xa trung tâm vẫn có thể thưởng thức pháo hoa ngay gần nơi cư trú.

Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân khi đi xem pháo hoa cần tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy; chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn vị trí quan sát phù hợp; hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân tại các khu vực đông người để tránh ùn tắc giao thông trong thời điểm giao thừa.

Với quy mô tổ chức lớn và sự chuẩn bị đồng bộ, màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần mang đến một mùa xuân mới rộn ràng, nhiều niềm vui cho người dân Thủ đô.

hht1475-coverfb.jpg
LINH LÊ
#pháo hoa #Hà Nội #Tết Bính Ngọ #đêm giao thừa #chào năm mới #Năm mới Bính Ngọ 2026 #điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục