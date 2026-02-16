Đêm Giao thừa rực sáng: Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm đón Tết Bính Ngọ 2026

HHTO - Đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, bầu trời Hà Nội sẽ đồng loạt bừng sáng với các màn pháo hoa rực rỡ tại 31 điểm trên khắp địa bàn thành phố.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trên toàn địa bàn nhằm chào đón năm mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô và du khách. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Theo kế hoạch, thành phố bố trí tổng cộng 31 điểm bắn với 32 trận địa pháo hoa, bao gồm các trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và các điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Các địa điểm được phân bổ rộng khắp từ khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành, bảo đảm người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi pháo hoa ngay gần nơi sinh sống, hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại một số khu vực quen thuộc.

Thời gian bắn pháo hoa được thống nhất diễn ra trong 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2/2026, tức đêm giao thừa Tết Bính Ngọ. Đây là thời điểm được đông đảo người dân mong chờ nhất trong dịp Tết Nguyên đán, khi cả gia đình quây quần bên nhau để chào đón năm mới.

Các trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được bố trí tại nhiều khu vực có không gian rộng, tầm nhìn thoáng và thuận lợi cho công tác tổ chức. Những địa điểm này dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi trực tiếp, góp phần tạo nên không khí sôi động trong đêm giao thừa.

Cụ thể, các trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được tổ chức tại nhiều vị trí lớn, có không gian rộng và tầm nhìn thoáng như khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, khu vực Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, Thành cổ Sơn Tây, khu vực hồ điều hòa huyện Thanh Trì, Trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh, Công viên Hòa Bình và Công viên Gia Lâm. Đây là những điểm bắn chính, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách trong đêm giao thừa.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại nhiều công viên, hồ nước, sân vận động và khu vực trụ sở chính quyền ở các địa phương. Một số địa điểm tiêu biểu gồm khu vực hồ Ngọc Khánh, hồ Xã Đàn, Công viên Hồ Đền Lừ, Công viên Cầu Giấy, Công viên Thanh Xuân, Công viên Long Biên, trụ sở UBND xã Mê Linh, sân vận động Quảng Oai, sân vận động xã Đan Phượng, sân vận động Thạch Thất, sân vận động Chương Mỹ, sân vận động Thường Tín và khu vực Ban Chỉ huy Pháo binh khu vực 2 - Phúc Thọ tại xã Quốc Oai. Việc bố trí các điểm bắn tầm thấp tại nhiều khu vực giúp người dân ở xa trung tâm vẫn có thể thưởng thức pháo hoa ngay gần nơi cư trú.

Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân khi đi xem pháo hoa cần tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy; chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn vị trí quan sát phù hợp; hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân tại các khu vực đông người để tránh ùn tắc giao thông trong thời điểm giao thừa.

Với quy mô tổ chức lớn và sự chuẩn bị đồng bộ, màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần mang đến một mùa xuân mới rộn ràng, nhiều niềm vui cho người dân Thủ đô.