Năm Bính Ngọ 2026, đặt hình nền ngựa trên điện thoại thế nào để thêm may mắn?

Thục Hân
HHTO - Tính theo hệ Can Chi, năm Bính Ngọ 2026 có năng lượng Hỏa mạnh. Tuy nhiên, đây lại là năm mang mệnh Thủy. Theo các quan niệm về phong thủy thì trong năm như vậy, có một số cách cài đặt hình nền điện thoại và máy tính có thể giúp tăng may mắn, thành công.

Khi năm mới đến, nhiều người muốn làm mới không gian sống hoặc những đồ dùng quen thuộc để có cảm giác mới mẻ, tinh thần phấn chấn. Với năm Bính Ngọ 2026 - năm Ngựa thuộc hành Hỏa, có một cách khá đơn giản mà vẫn có ý nghĩa về khởi đầu mới, đó là đổi hình nền điện thoại hoặc máy tính - những công cụ vốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Theo quan niệm của phương Đông, ngựa tượng trưng cho sự thăng tiến, tốc độ. Nhắc đến ngựa là nhiều người sẽ nhớ đến câu chúc quen thuộc “Mã đáo thành công”. Còn theo phong thủy, với năm Hỏa vượng ("Song Hỏa") như Bính Ngọ 2026, hình nền phù hợp có thể là ngựa đang phi về phía trước, đầu ngẩng cao, thể hiện động lực và tinh thần bứt phá.

toward.jpg
Ảnh nền may mắn nên là hình ngựa chạy về phía mình chứ không nên chạy ra xa. Ảnh: Bonnie.

Có một điều cần lưu ý là hình ảnh ngựa nên có hướng chuyển động tiến vào khung hình hoặc tiến gần đến phía mình (phía người nhìn), thay vì ngựa quay lưng hoặc chạy ra xa. Đó là vì xét theo tính biểu tượng thì ngựa chạy lại gần mới tạo cảm giác cơ hội/ thành công đến thay vì rời đi.

Một lựa chọn tốt đối với những người thích sự ổn định là hình một con ngựa đơn lẻ, vững vàng trên nền sáng tự nhiên. Đây cũng là hình ảnh được cho là hợp với các nhà lãnh đạo, vì hình mang ý nghĩa tự chủ, bình tĩnh, đặc biệt phù hợp trong năm Hỏa mạnh, vốn được cho là dễ khiến con người nóng vội.

Ngoài ra, để cân bằng năng lượng Hỏa và cũng là để phù hợp với mệnh trong năm Bính Ngọ 2026 (mệnh Thủy), cũng có thể chọn hình ngựa bên dòng nước, hình ngựa với khung cảnh bầu trời xanh dịu - đây là những yếu tố vừa hợp với mệnh của năm, vừa “làm dịu” Hỏa, được cho là cũng giúp giảm cảm giác áp lực.

river.jpg
Hình ảnh ngựa và nước với các sắc màu xanh lá, xanh da trời cũng được coi là hợp phong thủy trong năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Freepik.

Ngược lại, cũng là hình ngựa nhưng các chuyên gia phong thủy cho rằng nên hạn chế hình nhiều con ngựa cùng phi trên nền đỏ, cam, vì làm tăng tính "nóng", lại dễ tạo cảm giác căng thẳng.

Cũng nên tránh hình ngựa cúi đầu, mệt mỏi, hoặc hình ảnh bị mờ, vỡ. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng lại không tốt về tính biểu tượng, nhất là vào dịp đầu năm mới.

Chúng ta cũng cần lưu ý rằng phong thủy vốn xuất phát từ niềm tin xa xưa ở một số nền văn hóa chứ không phải khoa học hiện đại; nên quan trọng nhất vẫn là tinh thần của con người. Tuy vậy, một hình nền điện thoại hoặc máy tính phù hợp cũng có thể trở thành lời nhắc mỗi ngày về sự cố gắng, tiến bộ... Nên đôi khi, sự thay đổi đơn giản ở màn hình điện thoại cũng có thể giúp người nhìn vào thấy có động lực, cảm hứng hoặc bình tĩnh hơn - và như vậy rõ ràng đã là rất tốt rồi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

2026hhto-2.jpg
Thục Hân
