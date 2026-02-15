Ngày 29 Tết Hà Nội ấm gần 30 độ C, hôm nào có thể có mưa do không khí lạnh?

HHTO - Trước khi không khí lạnh về, Hà Nội nồm ẩm và tăng nhiệt. Ngày mai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến sát 30 độ C. Sau đó khi nào có thể có mưa do không khí lạnh về miền Bắc?

Gần Tết Nguyên đán mà ở Hà Nội ấm thế này thì nhiều người có thể thấy khác thường, nhưng nếu tính đến việc giờ đã là gần hết tiết Lập Xuân thì lại có thể coi là bình thường.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn giữ đà tăng dần trong vài ngày gần đây, chiều nay, 15/2 (là 28 Tết), và chiều mai đều có thể lên đến 29oC, trời rất ấm nếu không nói là nóng. Trong nhà cũng có cảm giác nồm, có lẽ chỉ đỡ được một lúc buổi trưa. Thực phẩm trong thời tiết này rất dễ hỏng, vì vậy các gia đình nếu có thể thì nên bật máy hút ẩm trong nhà (và đóng cửa).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 29 Tết (ngày 16/2 Dương lịch). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo về không khí lạnh vẫn như vậy: Có thể về miền Bắc vào đúng mùng 1 Tết (ngày 17/2 Dương lịch) nhưng là không khí lạnh yếu và lệch Đông nên không gây rét đậm, nhiệt độ chỉ giảm ít.

Trong ngày mùng 1 Tết, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều vẫn khoảng 26oC, sang ngày mùng 2, mùng 3 Tết mới xuống mức 23 - 24oC. Đây đều không phải là mức lạnh chứ chưa nói đến rét.

Ngay cả các buổi sáng sớm ngày mùng 2, mùng 3 Tết - là những thời điểm được cho là rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội dự báo có thấp nhất cũng chỉ ở mức 18 - 19oC, là rét sơ sơ, thật sự không đáng kể.

Dự báo Hà Nội có thể có mưa rải rác vào mùng 2, mùng 3 Tết, nhưng nếu có cũng chủ yếu là mưa phùn, mưa nhỏ, nhanh tạnh, người dân vẫn có thể mặc đẹp đi chơi Tết, nếu cẩn thận thì nên mang theo ô.

Dự báo nhiều nơi ở miền Bắc có thể có mưa nhỏ, mưa phùn (những vùng màu sẫm) vào ngày mùng 2 Tết, là 18/2 Dương lịch. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Sau đó ở Hà Nội lại sẽ tăng nhiệt dần.