Chuyện mua hộp quà trang điểm tặng bạn gái: Làm sao để là chàng trai tinh tế?

Dịp Valentine vừa qua, câu chuyện về một hộp quà trang điểm trị giá khoảng 250 nghìn đồng đang khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Mọi chuyện bắt đầu khi có 2 bài đăng về quà tặng Valentine được đăng tải lên nền tảng Threads, nhưng nhận phản ứng trái ngược: Một bên thì ủng hộ, khen ngợi còn một bên làm dấy lên sự thất vọng.

Bài viết set quà "không có tâm" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đầu tiên là bài viết của một bạn nữ công khai bày tỏ sự thất vọng khi nhận được món quà từ bạn trai, đó là set quà trang điểm trị giá 250 nghìn đồng. Không chỉ vì món quà hời hợt, thiếu sự đầu tư và tìm hiểu, bạn nữ cho biết còn hụt hẫng vì thái độ thờ ơ của chàng trai trong tin nhắn riêng tư mà cô chia sẻ. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cư dân mạng, đồng thời khơi lên tranh luận về sự tinh tế trong việc chọn quà tặng nửa kia.

Theo ý kiến từ cô gái và cư dân mạng, set quà khả năng cao là hàng gia công giá rẻ, kém chất lượng. Bởi lẽ trên thị trường, các sản phẩm skincare, mỹ phẩm chính hãng từ thương hiệu uy tín thường có giá thành cao hơn nhiều, ít nhất vài trăm nghìn cho từng món riêng lẻ. Việc tặng một set như vậy vào dịp đặc biệt như Valentine kiêm sinh nhật có thể khiến nửa kia cảm thấy không được trân trọng. Thậm chí, sản phẩm chưa rõ nguồn gốc và chất lượng có thể ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe của người dùng.

Nhiều bạn nữ bày tỏ sự đồng cảm với bạn nữ trong câu chuyện.

Phần lớn chị em đồng cảm với bạn nữ trong bài đăng, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng nếu yêu thật lòng, dù ngân sách hạn chế, vẫn có cách thể hiện sự quan tâm phù hợp. Nhiều bạn nam cũng lên tiếng phản đối thái độ của chàng trai, cho rằng chẳng có gì mất mát nếu dành chút thời gian tìm hiểu, nghiên cứu để tặng quà cho nửa kia đúng đắn và có tính ứng dụng, nhất là những món cá nhân như trang điểm hay chăm sóc da chứ không phải câu chuyện liên quan đến chi phí. Có bạn còn viết ra ghi chú những gì bạn gái thích, để ý những món skincare "tủ" để có thể tặng quà chỉn chu nhất.

Nhiều bạn nam chia sẻ "bí quyết" mua quà cho bạn gái.

Song song với bài viết của bạn nữ này, một bài viết khác cũng được quan tâm không kém cạnh. Trong đó, một chàng trai khác cũng đang cân nhắc set quà tương tự. Thế nhưng trước khi quyết định, anh đã chủ động đăng bài hỏi ý kiến cộng đồng mạng. Kết quả là bài đăng nhận được hàng loạt lời khuyên hữu ích, góp ý chân thành. Trái ngược với trường hợp nêu trên, cách hỏi của anh chàng này nhận về nhiều lời khen, cho thấy sự tinh tế đối với bạn gái của mình.

Một bạn nam đăng bài hỏi ý kiến về set quà, nhận được sự ủng hộ.

Quà tặng luôn là câu chuyện của tấm lòng chứ không chỉ là giá trị hay mức độ hoành tráng. Hai trường hợp nêu trên cho thấy việc dành thời gian tìm hiểu, chọn lọc quà tặng, nhất là những sản phẩm về nhan sắc, sức khỏe là vô cùng quan trọng. Trong dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới, các bạn nam có thể hỏi khéo léo hoặc quan sát xem nàng đang dùng thương hiệu nào, thích loại sản phẩm gì.

Đồng thời, dành thêm thời gian hỏi han bạn bè, nhân viên (nếu mua tại cửa hàng) hoặc đăng lên mạng hỏi lời khuyên từ cư dân mạng. Nếu không có kinh phí nhiều, bạn có thể chọn mua riêng lẻ một món thay vì cả set, hoặc thay thế hẳn bằng lựa chọn khác miễn sao bày tỏ được tấm lòng đối với nửa kia.