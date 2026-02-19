Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ có chung hành động khi được mừng tuổi: Dùng bao lì xì làm "ví vía"

Như Quỳnh
HHTO - Với nhiều bạn trẻ, phong tục nhận lì xì vào mỗi dịp Tết không chỉ mang lại may mắn mà còn được họ "hô biến" thành một vật dụng thiết yếu, tạo chiếc ví cất giữ thu nhập đầu năm từ bao lì xì.

Phong tục lì xì trong dịp đầu Xuân năm mới từ lâu đã trở thành một nếp văn hóa đẹp của người Việt mang ý nghĩa may mắn. Đi cùng với sắc đỏ, sắc vàng đủ họa tiết bắt mắt của những chiếc bao lì xì là những câu chúc của người trao. Ở đó, người lớn mừng tuổi cho trẻ nhỏ với lời gửi gắm ăn nhanh chóng lớn, mạnh khỏe, trở thành một đứa trẻ "con ngoan, trò giỏi". Lì xì còn được gửi đến ông bà - cha mẹ, với niềm mong ước mọi người có nhiều sức khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

hht-1-8.jpg
Ảnh: Như Quỳnh

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều bạn trẻ phấn khích hơn khi nhận ra bên cạnh ý nghĩa nhận lộc đầu năm, phong bao lì xì còn có một công dụng khác: Tạm thay thế chiếc ví thường ngày. Các bạn tìm thấy những người "đồng đội" được "sản xuất theo lô" qua một bài đăng xác định quy trình nhận lì xì, gồm 3 bước như sau:

- Bước 1: Rút hết lõi bao lì xì

- Bước 2: Nhét tất cả tiền vào một cái lì xì đẹp nhất, lấy cái lì xì đó làm ví tiền

- Bước 3: Đợi cái lì xì đẹp hơn

hht-1-6.jpg
Ngày nay, bên cạnh những phong bao màu đỏ truyền thống, bao lì xì còn có đủ loại mẫu mã thiết kế theo "trend" được giới trẻ yêu thích.

Dù quy trình này chưa được đưa vào sách vở và cũng chẳng ai bảo ai nhưng khi được một người nói lên "tiếng lòng" thì đông đảo dân mạng đã "nhìn thấy mình trong đó". "Việc này tui đã làm hơn chục năm nay. Tiện hơn mở ví", "Đúng nhưng mà không phải chọn bao lì xì đẹp mà là chọn bao lì xì có phúc khí nhất", "Nguyên tháng Giêng dùng bao lì xì làm ví. Có thể là cho đến khi cái bao lì xì ấy rách hẳn mới thôi", "Tui lấy hết ruột, xếp theo từng giá quay cùng một mặt vào một bao lì xì to nhất, dày nhất, đẹp nhất và dùng làm ví đến qua Tết",...

hht-1-7.jpg
Những câu chúc, hoa văn in trên mặt bao lì xì cũng là yếu tố để các bạn trẻ ưu tiên "chấm" làm ví Tết.

Có bạn còn cho biết thay vì chờ "săn" bao lì xì từ người khác, bạn đã tự "tậu" cho mình một chiếc phong bao "ưng bụng" để làm "chiếc ví may mắn" cho dịp Tết. Một số bạn còn chia sẻ thêm một điều mà chỉ có khi nhận lì xì mới hiểu được cảm giác đó: "Xếp tiền theo mệnh giá, cứ mỗi lần được lì xì thêm là lại lôi cả xấp ra đếm lại từ đầu".

hht-1-5.jpg

Chưa hết, nhiều "người từng trải" còn thích thú bổ sung thêm bước 4 - là câu chuyện muôn thuở khiến các bạn nhỏ "khóc thét" nhưng không thể không làm: Đưa mẹ giữ hộ cho không mất.

hht-1-9.jpg
hht-1.jpg

Truyền thống cho - nhận lì xì "lấy hên" đã và đang tiếp diễn qua nhiều năm, được tiếp nối bởi nhiều thế hệ. Vậy còn bạn, bạn có từng thử "hô biến" chiếc phong bao đỏ bằng giấy thành chiếc "ví vía" cho ngày Tết chưa? Nếu có, đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng thú vị ấy với những người bạn, người em để nhân đôi niềm vui ngày Tết, còn nếu chưa, bạn hãy "áp công thức" trên trải nghiệm nhận lì xì thêm trọn vẹn nhé!

hht-1-1.jpg
hhttet.jpg
Như Quỳnh
