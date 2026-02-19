"Song Seung Il bản Việt": Gen Z 2K1 giao diện nét căng, "hệ điều hành" tấu hài

HHTO - Sở hữu chiều cao 1m83 cùng nhiều nét tương đồng với Song Seung-il trong Single's Inferno 5, Phan Minh Đức đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trái ngược với vẻ lạnh lùng trong các bộ ảnh, cậu bạn ngoài đời lại ghi điểm nhờ sự hài hước và nguồn năng lượng tích cực.

Ngay khi cơn sốt Single's Inferno 5 chưa kịp hạ nhiệt với sự xuất hiện của Song Seung Il, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phát hiện một gương mặt Gen Z sở hữu nhiều nét tương đồng thú vị. Đó là Phan Minh Đức (biệt danh Nhím) - chàng trai sinh năm 2001.

Minh Đức là sinh viên trường Đại học Văn Lang và hoạt động với vai trò người mẫu ảnh.

Sự so sánh này không phải ngẫu nhiên. Từ phong cách thời trang tối giản với áo hoodie cho đến vóc dáng săn chắc đối lập với gương mặt điển trai, Minh Đức gợi nhớ đến hình ảnh của nam thần show hẹn hò đình đám.

Ngoài tạo hình "lầy lội", Minh Đức còn chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập cá nhân.

Tuy nhiên, điều khiến cậu bạn trở nên thú vị nằm ở sự đối lập giữa thần thái trong các bộ hình và đời thường. Nếu trong các bộ ảnh, Minh Đức thường xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, thần thái sắc sảo, thì trên các clip TikTok hay khoảnh khắc hàng ngày, cậu lại ghi điểm nhờ sự hài hước, gần gũi. Bức ảnh check-in tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với biểu cảm "nũng nịu" cho thấy tinh thần thoải mái của chàng trai 2K1.

Minh Đức cho biết anh cũng là một người yêu thích động vật.

Khoảnh khắc hài hước đời thường cho thấy tính cách vui vẻ của chàng trai 2K1.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Minh Đức cho biết: "Mỗi người là một phiên bản khác nhau. Mình không giống ai cả, mình là mình".

Khoảnh khắc "bình dị" được Minh Đức chia sẻ trên mạng xã hội.

Sở hữu chiều cao 1m83, Minh Đức hiện tham gia một số hoạt động mẫu ảnh cá nhân. Với châm ngôn sống "đi ngược", cậu cho rằng đã sống thì nên sống hết mình, thoải mái với lựa chọn của bản thân.

Trong bối cảnh mạng xã hội đôi khi đặt nặng áp lực về sự hoàn hảo, chàng trai 2K1 chọn cách sống thật với cảm xúc và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe. "Mình luôn mong muốn truyền cảm hứng về sức khỏe đến mọi người. Mình không muốn khi lên mạng xã hội, mọi người chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực hay mệt mỏi", Đức chia sẻ.