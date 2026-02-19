Tuổi Thân, Dậu, Tuất, Hợi hợp với màu sắc nào nhất trong năm Bính Ngọ 2026?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Với các tuổi Thân, Dậu, Tuất và Hợi, năm Bính Ngọ 2026 mang đến cả cơ hội và thử thách. Việc lựa chọn màu sắc phù hợp sẽ giúp từng con giáp tăng tinh thần tự tin và cân bằng cảm xúc.

Năm Bính Ngọ 2026 được xem là năm có năng lượng mạnh, nhịp độ nhanh và nhiều thay đổi, vì vậy mỗi người đều cần có khả năng thích ứng cao. Màu sắc phù hợp với tuổi trong năm nay sẽ giúp mỗi người có thể cân bằng nội tâm, tránh căng thẳng.

Tuổi Thân: Năm 2026 có thể mang đến một chút sức ép trong công việc hoặc các mối quan hệ hợp tác. Vì vậy, bạn nên giữ sự linh hoạt, tránh phản ứng vội vàng khi có bất đồng. Đây cũng là năm phù hợp để trau dồi kỹ năng chuyên môn.

Màu may mắn: Xanh da trời đậm (xanh hải quân), hỗ trợ suy nghĩ thấu đáo.

Tuổi Dậu: Đây là năm mà bạn có thể tỏa sáng nếu biết nắm bắt cơ hội, tuy nhiên cơ hội cũng đi kèm với áp lực về kỳ vọng. Bạn nên quản lý nhịp độ làm việc, sắp xếp thời gian hợp lý, không nên đặt mục tiêu cao đến mức gây mệt mỏi.

Màu may mắn: Đỏ, tượng trưng cho sự tự tin, đồng thời giúp củng cố quyết tâm.

Ảnh: Getty.

Tuổi Tuất: 2026 với bạn là một năm vừa phải, dễ chịu, không đột biến nhưng lại cũng ít biến động. Đây là thời điểm thích hợp để xây dựng nền tảng dài hạn, đặc biệt về định hướng cá nhân. Nên chú ý cân bằng công việc với nghỉ ngơi.

Màu may mắn: Màu be hoặc nâu nhạt, mang lại cảm giác bền vững, an toàn.

Tuổi Hợi: Năm Bính Ngọ có thể mở ra cơ hội phát triển trong học tập, sáng tạo hoặc các dự án cá nhân. Tuy nhiên, bạn cần tránh tâm lý trì hoãn hoặc chờ đợi điều kiện “hoàn hảo” mới bắt đầu. Sự chủ động trong từng bước đi nhỏ sẽ mang lại kết quả rõ rệt hơn.

Màu may mắn: Trắng hoặc xanh ngọc nhạt, hỗ trợ sự tươi mới trong tư duy.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Thục Hân
