Lịch du Xuân 2026: Bọ Cạp tìm về chốn hoang sơ, Sư Tử thích nơi có không khí lạnh

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mùa Xuân là thời điểm lý tưởng để xách ba lô lên và tận hưởng những chuyến đi ngắn ngày. Những điểm đến trong nước giúp mỗi người nạp lại năng lượng và tận hưởng không khí đầu năm một cách trọn vẹn.

Bạch Dương

Với nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần ham khám phá, chòm sao này hợp những điểm đến mang tính trải nghiệm. Đà Lạt là lựa chọn lý tưởng khi vừa có không khí mát mẻ, vừa đủ các hoạt động ngoài trời như trekking, săn mây hay khám phá quán cà phê. Bạch Dương sẽ cảm thấy hứng khởi khi được chủ động lên lịch trình cho chuyến đi.

Kim Ngưu

Kim Ngưu đề cao sự thư giãn và cảm giác dễ chịu. Một chuyến đi về Hội An với nhịp sống chậm, ẩm thực phong phú và không gian cổ kính sẽ giúp chòm sao này tận hưởng trọn vẹn kỳ du xuân. Dạo phố cổ, ngồi cà phê ven sông hay thưởng thức đặc sản địa phương chính là cách Kim Ngưu tìm thấy niềm vui đầu năm.

Song Tử

Luôn tò mò và thích giao lưu, Song Tử hợp với những điểm đến sôi động nhưng không quá ồn ào. Phú Quốc mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa biển xanh, hoạt động vui chơi và các không gian mở để kết nối. Một chuyến đi biển đầu năm sẽ giúp cung Khí này làm mới tinh thần, tạo thêm nhiều câu chuyện thú vị.

Cự Giải

Đề cao cảm xúc và sự gắn kết, Cự Giải nên chọn những chuyến đi thiên về trải nghiệm gia đình. Ninh Bình với cảnh quan thiên nhiên yên bình, chùa chiền và di tích lịch sử mang lại cảm giác an yên cho chòm sao này. Du Xuân nhẹ nhàng sẽ giúp Cự Giải cảm thấy dễ chịu và cân bằng.

Sư Tử

Sư Tử luôn thích những điểm đến nổi bật và có chất riêng. Sa Pa là nơi phù hợp để cung Hoàng đạo này vừa tận hưởng khí trời se lạnh, vừa lưu lại những khung hình ấn tượng. Không khí vùng cao và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ giúp Sư Tử bắt đầu năm mới với tâm thế đầy tự tin.

Xử Nữ

Yêu thích sự gọn gàng và tinh tế, Xử Nữ hợp với những địa điểm có nhịp sống vừa phải. Huế với vẻ trầm lắng, kiến trúc cổ và ẩm thực thanh nhã mang đến cho chòm sao này cảm giác dễ chịu. Một chuyến du xuân mang tính khám phá văn hóa sẽ giúp Xử Nữ thư giãn theo cách rất riêng.

Thiên Bình

Cung Hoàng đạo của sự hài hòa luôn bị thu hút bởi cái đẹp. Đà Nẵng với biển xanh, thành phố sạch đẹp và nhiều không gian check-in là lựa chọn phù hợp cho Thiên Bình trong những ngày đầu năm. Đây cũng là nơi lý tưởng để chòm sao này kết hợp nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè.

Bọ Cạp

Bọ Cạp thích những nơi có chiều sâu và mang dấu ấn riêng. Quảng Bình với hệ thống hang động kỳ vĩ và thiên nhiên hoang sơ sẽ kích thích trí tò mò của chòm sao này. Một chuyến đi khám phá đầu năm mang lại cho Bọ Cạp nhiều năng lượng tích cực.

Nhân Mã

Tinh thần tự do khiến Nhân Mã không thể ngồi yên quá lâu. Hà Giang là điểm đến phù hợp để cung Hoàng đạo này hòa mình vào thiên nhiên, chinh phục những cung đường đèo và tận hưởng vẻ đẹp vùng cao. Du xuân kiểu “xê dịch” sẽ giúp Nhân Mã khởi động năm mới đầy cảm hứng.

Ma Kết

Ma Kết yêu sự chỉn chu và có kế hoạch rõ ràng. Hạ Long với cảnh quan quen thuộc nhưng luôn đẹp theo từng góc nhìn là lựa chọn an toàn mà vẫn thú vị. Một chuyến đi ngắn, lịch trình gọn gàng giúp chòm sao này vừa nghỉ ngơi vừa giữ được nhịp sinh hoạt ổn định.

Bảo Bình

Luôn tìm kiếm sự khác biệt, Bảo Bình hợp với những điểm đến mang màu sắc mới mẻ. Buôn Ma Thuột với văn hóa Tây Nguyên, cà phê và thiên nhiên hoang dã sẽ mang lại trải nghiệm độc đáo. Du xuân theo cách riêng giúp Bảo Bình mở rộng góc nhìn và thêm cảm hứng sáng tạo.

Song Ngư

Mơ mộng và yêu không gian lãng mạn, Song Ngư nên chọn Vũng Tàu hoặc Quy Nhơn để bắt đầu năm mới. Biển xanh, gió nhẹ và nhịp sống thư thả sẽ giúp chòm sao này tìm thấy sự bình yên trong những ngày đầu xuân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

f0c55688-5272-4759-8f1c-30a4510335fc.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#chòm sao #du xuân #điểm đến #du lịch #phong cách

