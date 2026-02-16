Horoscope 16/2 - 22/2: Nhân Mã rộng mở cơ hội, Song Ngư chậm lại để đi đúng

HHTO - Tuần cuối kỳ nghỉ Tết là khoảng giao thoa giữa thư giãn và chuẩn bị trở lại guồng quay mới, mỗi chòm sao sẽ có cách khởi động năm khác nhau.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Không khí mùa Xuân giúp Nhân Mã duy trì tinh thần lạc quan. Một vài cuộc trò chuyện có thể gợi mở hướng đi mới trong công việc, nhưng chòm sao này nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Đây là tuần ghi nhận thông tin hơn là hành động vội vàng. Với người đang học, bạn cần sớm lấy lại nhịp học tập để tránh “trôi mood” sau kỳ nghỉ.

Về tình cảm, Nhân Mã duy trì sự thẳng thắn và thoải mái trong các mối quan hệ. Gia đình mang lại cảm giác hậu thuẫn rõ rệt. Khi tiết chế sự bốc đồng và giữ sự thực tế, bạn sẽ có bước đà tốt cho những kế hoạch sau Tết.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Giữa không khí lễ hội, bạn đã bắt đầu tính toán cho chặng đường sắp tới. Tuần này phù hợp để rà soát mục tiêu nghề nghiệp và kế hoạch tài chính. Những gợi ý từ người quen có thể hữu ích, nhưng chòm sao này vẫn cần tự mình phân tích trước khi đưa ra quyết định.

Trong học tập, việc khôi phục kỷ luật cá nhân càng sớm càng có lợi. Đừng để quán tính nghỉ Tết kéo dài sang tuần làm việc đầu tiên. Tình cảm diễn ra ở mức ổn định, Ma Kết thể hiện sự quan tâm bằng hành động cụ thể hơn là lời nói. Sự chắc chắn và đáng tin cậy chính là nền tảng giúp bạn bước vào năm mới với vị thế vững vàng.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình bước vào tuần lễ này với nhiều suy nghĩ về đổi mới cá nhân. Những ngày sum họp khiến bạn nhìn lại kế hoạch dài hạn và mong muốn thay đổi điều gì đó trong năm. Công việc chưa quá gấp gáp, thích hợp để xây dựng chiến lược thay vì triển khai ồ ạt. Chọn một hướng đi rõ ràng sẽ tốt hơn là ôm đồm nhiều ý tưởng cùng lúc.

Học tập duy trì ở mức ổn, song bạn cần sớm sắp xếp lại lịch sinh hoạt để chuẩn bị cho nhịp độ mới. Về tình cảm, mối quan hệ giữ được sự cân bằng nếu bạn tôn trọng không gian riêng của cả hai phía. Khi biết kết hợp giữa sáng tạo và kỷ luật, Bảo Bình sẽ có khởi đầu năm khá trôi chảy.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Không khí đầu Xuân khiến Song Ngư trở nên trầm lắng hơn. Bạn dành nhiều thời gian suy nghĩ về mục tiêu năm mới và hướng đi cá nhân. Công việc chưa tạo áp lực lớn, nhưng đây là lúc xác định rõ ưu tiên thay vì chờ cảm hứng dẫn đường. Chủ động chuẩn bị sẽ giúp bạn tự tin hơn khi quay lại nhịp làm việc.

Với người đang học, việc tổng kết lại kết quả trước đó giúp bạn nhận ra điểm mạnh - yếu rõ ràng hơn. Tình cảm ở mức ấm áp, đặc biệt trong không khí gia đình ngày Tết. Khi đặt ra ranh giới rõ ràng và giữ tâm thế bình tĩnh, Song Ngư sẽ bước vào giai đoạn mới nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo