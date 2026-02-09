Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 9/2 - 15/2: Nhân Mã chọn lọc mục tiêu, Song Ngư giữ ranh giới cảm xúc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Tuần giữa tháng 2 là giai đoạn điều chỉnh quan trọng với nhóm chòm sao cuối vòng hoàng đạo, khi mỗi người đều cần phân bổ lại năng lượng để tránh rơi vào trạng thái quá tải.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Trong tuần mang đến cho Nhân Mã nhiều ý tưởng và mong muốn thay đổi, đặc biệt trong công việc. Đây là động lực tích cực, nhưng nếu thiếu sự chọn lọc, bạn có thể rơi vào trạng thái phân tán năng lượng. Tuần này, Nhân Mã cần xác định rõ đâu là ưu tiên chính để tránh ôm đồm. Với người đang học tập, tinh thần khám phá cao nhưng cần chú ý đến việc hoàn thành đúng hạn các yêu cầu cơ bản.

Chuyện tình cảm diễn ra tương đối nhẹ nhàng. Nhân Mã đề cao sự tự do và thoải mái, do đó không thích những mối quan hệ mang tính ràng buộc quá mức. Tuần này, việc chọn lọc mục tiêu và giữ nhịp sống điều độ sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tích cực.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết bước vào tuần mới với tâm thế nghiêm túc và có phần thận trọng. Công việc đòi hỏi sự bền bỉ và tính kỷ luật cao, đặc biệt khi bạn đang theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Kết quả có thể chưa đến ngay, nhưng những nỗ lực âm thầm trong giai đoạn này sẽ tạo nền tảng về sau. Với người đang học tập, Ma Kết duy trì phong độ ổn định, phù hợp với các nội dung cần sự kiên trì và tập trung.

Về sức khỏe, áp lực tinh thần là yếu tố cần được chú ý. Chuyện tình cảm diễn ra khá trầm lắng, thiên về sự thực tế và ổn định. Ma Kết không đặt quá nhiều kỳ vọng cảm xúc mà chú trọng đến sự đồng hành và tin cậy. Việc giữ vững nhịp độ và biết dừng lại đúng lúc sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Tuần này kích hoạt mạnh nhu cầu đổi mới và sáng tạo của Bảo Bình. Trong công việc, chòm sao này có xu hướng đưa ra những ý tưởng khác biệt. Đây là lợi thế rõ rệt, song cũng đòi hỏi bạn phải cân nhắc kỹ về tính khả thi và bối cảnh thực tế. Những đề xuất có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ dễ được đón nhận hơn. Với người đang học tập, tư duy độc lập giúp Bảo Bình tiếp cận vấn đề theo góc nhìn mới.

Về sức khỏe, thể trạng ổn định nhưng tinh thần dễ mệt nếu bạn suy nghĩ quá nhiều. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, Bảo Bình ưu tiên sự tự do và không gian cá nhân. Tuần này, cân bằng giữa đổi mới và ổn định sẽ giúp bạn phát huy thế mạnh của mình.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư bước vào tuần mới với cảm xúc khá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Trong công việc, chòm sao này làm tốt những nhiệm vụ cần sự sáng tạo hoặc cảm nhận tinh tế, nhưng lại gặp khó khăn khi phải xử lý các vấn đề mang tính khuôn mẫu. Việc thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và cảm xúc cá nhân là điều cần thiết trong tuần này. Với người đang học tập, Song Ngư có khả năng tưởng tượng phong phú nhưng cần chú ý đến tính thực tế.

Về sức khỏe, nếu để cảm xúc chi phối quá nhiều, bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Chuyện tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, không nhiều biến động. Song Ngư có xu hướng lắng nghe nhiều hơn nói, nhưng cũng cần bày tỏ rõ nhu cầu của bản thân. Học cách giữ ranh giới cảm xúc sẽ giúp bạn cân bằng và chủ động hơn trong mọi khía cạnh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Nhân Mã #Song Ngư #tử vi tuần #cung hoàng đạo #nghề nghiệp #sức khỏe #tình yêu

