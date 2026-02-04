Tarot tuần này: Bạch Dương đón thành tựu mới, Xử Nữ hạnh phúc chầm chậm đến

HHTO - Tuần này thông điệp từ những lá bài Tarot và bài trà sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Hãy cùng khám phá xem cung nào tìm được “chìa khóa” giải quyết vấn đề, cung nào nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương trong tuần này có thể đón nhận nhiều thành tựu, cột mốc mới. Công sức, nỗ lực của Bạch Dương trong thời gian vừa qua được ghi nhận bằng những thứ có thể nhìn thấy được, được ngợi khen và công nhận.

Ngoài ra, cũng có những dự án, dự định không thành công như mong đợi; nhưng tin tức sau đó sẽ cho Bạch Dương biết vấn đề nằm ở đâu, nên khắc phục ra sao. Sự kiên trì bền bỉ, sức mạnh tinh thần và khả năng bình ổn tâm trạng sẽ giúp Bạch Dương chinh phục được những điều còn dang dở.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể dần nghĩ tới việc bắt đầu một điều gì đó mới. Ý tưởng hoặc thời điểm phù hợp có thể tới vào giai đoạn cuối tuần. Khám phá một nơi mới, cho mình cơ hội khởi đầu một sở thích, đam mê hoặc công việc, đôi khi là đổi chỗ ở,... những điều này đều có thể thực hiện thuận lợi.

Tuần này Kim Ngưu cũng nên cẩn thận với những vấn đề bí mật. Đôi khi là ai đó cố tình bưng bít một bí mật không cho bạn biết, cũng có thể là ai đó biết được bí mật của bạn và có khả năng tiết lộ nó khiến cho bạn bất an. Lời khuyên cho bạn là không nên tự ý tiết lộ những bí mật của người khác, cũng đừng làm gì đó khuất tất mà nghĩ rằng sẽ không ai biết được.

Song Tử

Tuần này Song Tử có nhiều thời gian để được nghỉ xả hơi. Song Tử có thể cảm nhận được vận may gia tăng khi được nhận thưởng, trúng giải cũng như được bảo hộ, nâng đỡ trước những vấn đề khó khăn hoặc tiêu cực có thể gây hại hay ảnh hưởng đến mình.

Một điều mong ước nào đó mà gia đình Song Tử đang mong chờ sẽ sớm được viên mãn. Song Tử nên thực sự nghỉ ngơi nhiều hơn trong tuần này, không nên cố bon chen làm gì hay xử lý vấn đề gì đi chăng nữa.

Cự Giải

Nếu Cự Giải đang mong chờ những thay đổi mới đến thì thật sự chúng sẽ đến. Tuy nhiên, hãy nhớ tình huống hiện tại sẽ không khác đi nếu Cự Giải không nỗ lực. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để Cự Giải đón nhận những cơ hội mới, bắt đầu khởi động một dự án.

Những thành công sẽ đến, tuy nhiên Cự Giải không nên vì thế mà chủ quan. Giây phút mà Cự Giải chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng, rất có thể sẽ phải “ngã ngựa”. Hãy tập trung cho những mục tiêu của mình. Cự Giải sẽ nhận ra nỗ lực sẽ được đền đáp.

Sư Tử

Sư Tử tuần này nhận được nhiều niềm vui và sự thuận lợi. Tiền bạc, tài chính trở nên dồi dào và cơ hội kiếm tiền, phát triển công việc cũng từ đó mà dần tốt hơn nữa. Sư Tử cũng có uy tín tốt nơi công sở, lời nói và hành động của Sư Tử có thể dẫn dắt đội nhóm hoàn thành tốt công việc, hoặc đơn giản là Sư Tử đang làm tốt vai trò của bản thân.

Tuy có nhiều niềm vui nhưng đặc tính thống trị và bản lĩnh khiến Sư Tử có thể cảm thấy mất mát khi một thứ gì đó không còn thuộc về mình nữa. Đôi khi là sự chú ý của ai đó chẳng hạn. Điều này khiến Sư Tử dằn vặt và đau lòng.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể ở trong trạng thái không ổn lắm vào tuần này. Cảm giác thiếu hụt đi một khía cạnh nào đó đang ảnh hưởng lớn đến Xử Nữ. Với một số Xử Nữ, có thể là tiền bạc, danh vọng, sự thuận lợi trong công việc. Với một số khác, có thể là ở khía cạnh tình cảm, sự quan tâm…

Xử Nữ không nên vì thế mà quá bi quan hoặc cư xử theo kiểu “xù lông nhím”. Mọi thứ đang chầm chậm trở nên tốt hơn, chỉ là tốc độ chậm chạp có thể khiến Xử Nữ không nhận ra. Đừng làm gì đó không đủ thông minh, khôn khéo để rồi sau đó phải hối tiếc Xử Nữ nhé!

