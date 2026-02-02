Horoscope 2/2 - 8/2: Bạch Dương lấy lại thế chủ động, Cự Giải đừng mạo hiểm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Tuần đầu tháng 2 mang theo nhịp vận động nhanh hơn cho bốn chòm sao mở đầu vòng hoàng đạo, khi công việc và học tập dần bước vào guồng rõ ràng hơn sau giai đoạn điều chỉnh.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

13a40a0d4ff6e15ea7b445a319bdf3e7.jpg

Tuần mới đánh dấu giai đoạn Bạch Dương lấy lại sự chủ động trong công việc. Chòm sao này có xu hướng hành động quyết đoán hơn, sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm hoặc đẩy nhanh tiến độ những kế hoạch đang dang dở. Tuy nhiên, việc tăng tốc quá nhanh có thể khiến bạn dễ bỏ sót chi tiết quan trọng, đặc biệt trong các công việc cần sự phối hợp tập thể. Với người đang học tập, đây là tuần phù hợp để bắt đầu một kế hoạch học tập mới hoặc củng cố lại mục tiêu.

Về sức khỏe, thể lực của Bạch Dương khá tốt, song cần chú ý đến tình trạng căng thẳng do làm việc liên tục. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động lớn. Người độc thân giữ tâm thế thoải mái, trong khi các mối quan hệ đang diễn ra thiên về sự đồng hành và hỗ trợ. Nhìn chung, đây là tuần mà Bạch Dương càng kiểm soát được nhịp độ, hiệu quả đạt được càng rõ rệt.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với nhu cầu ổn định và an toàn cao hơn. Trong công việc, bạn ưu tiên những phương án quen thuộc, ít rủi ro và mang lại kết quả chắc chắn. Dù không có nhiều đột phá, tiến độ chung vẫn được đảm bảo nếu Kim Ngưu kiên trì theo sát kế hoạch ban đầu. Với người đang học, việc duy trì kỷ luật và học theo lộ trình rõ ràng sẽ mang lại hiệu quả tốt.

Sức khỏe tương đối ổn định nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt thất thường. Kim Ngưu nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống và giấc ngủ. Các mối quan hệ không có xáo trộn lớn nếu bạn giữ được sự kiên nhẫn trong giao tiếp. Tuần này, sự chậm rãi và chắc chắn chính là lợi thế của Kim Ngưu.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Chòm sao này có một tuần khá bận rộn về mặt giao tiếp. Công việc liên quan đến trao đổi thông tin, làm việc nhóm hoặc xử lý nhiều đầu việc cùng lúc sẽ chiếm phần lớn thời gian. Chòm sao này cần chú ý sắp xếp ưu tiên để tránh tình trạng quá tải. Với học tập, việc học thông qua thảo luận hoặc làm việc nhóm mang lại hiệu quả cao hơn học một mình.

Về sức khỏe, Song Tử dễ mệt về tinh thần nếu phải liên tục xử lý thông tin. Những khoảng nghỉ ngắn sẽ giúp cải thiện sự tập trung. Các mối quan hệ không có nhiều biến động nếu bạn giữ được sự rõ ràng trong lời nói. Đây là tuần các chàng trai, cô gái nên tập trung vào chất lượng thay vì số lượng trong mọi việc.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Tuần này khiến Cự Giải chú trọng nhiều hơn đến sự cân bằng cảm xúc. Trong công việc, bạn có xu hướng làm chậm lại để rà soát và điều chỉnh những điểm chưa hợp lý. Đây là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh cần sự chắc chắn hơn là mạo hiểm. Với người đang học tập, "chú Cua" nên củng cố kiến thức nền tảng trước khi mở rộng sang những nội dung mới.

Sức khỏe chịu ảnh hưởng khá rõ từ tâm lý, vì vậy việc giữ tinh thần ổn định là điều quan trọng. Chuyện tình cảm thiên về sự quan tâm và chia sẻ vừa phải. Tuần này, khi giữ được nhịp sống đều đặn, chòm sao này sẽ cảm thấy an tâm hơn với những gì đang diễn ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

f1f210d1-c487-4970-96ec-3af552a20631.jpg
Ảnh: Tổng hợp từ Internet
