Lật ngược tình thế 2026: Nhóm Lửa đi từ bước nhỏ, nhóm Khí chọn lọc mục tiêu

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Năm Thế Giới Số 1 trong 2026 hứa hẹn tạo ra sự dịch chuyển đáng chú ý. Cách mỗi nhóm nguyên tố tiếp cận sự khởi đầu mới sẽ quyết định mức độ thuận lợi hay thách thức trong suốt năm.

Nhóm nguyên tố Lửa: Bạch Dương - Sư Tử - Nhân Mã

cung-lua-1701241141281.png

Với nhóm Lửa, năm 2026 được xem là giai đoạn cộng hưởng mạnh với năng lượng Năm Thế Giới Số 1. Trong năm này, các cung Lửa thường có động lực mạnh để bắt đầu dự án mới, thay đổi hướng đi hoặc khẳng định vai trò cá nhân trong tập thể. Cơ hội thường xuất hiện dưới dạng vị trí dẫn dắt, ý tưởng mới hoặc bước ngoặt trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề dễ gặp là xu hướng hành động quá nhanh, thiếu cân nhắc hoặc nóng vội trong quyết định quan trọng. Lời khuyên cho nhóm Lửa là nên kết hợp sự chủ động với kế hoạch rõ ràng, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn dắt toàn bộ hành trình.

Nhóm nguyên tố Đất: Kim Ngưu - Xử Nữ - Ma Kết

Khác với nhóm Lửa, nhóm Đất tiếp cận Năm Thế Giới Số 1 theo cách thận trọng hơn. Năm 2026 mang đến cho nhóm Đất cơ hội xây dựng nền móng dài hạn, đặc biệt trong học tập, tài chính và sự nghiệp. Đây là năm phù hợp để khởi động kế hoạch lớn nếu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vấn đề dễ gặp là tâm lý lo ngại rủi ro, chần chừ trước khi bắt đầu, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm vàng. Lời khuyên dành cho nhóm Đất là không nên đợi mọi thứ hoàn hảo, mà cần cho phép bản thân bắt đầu từ quy mô nhỏ và điều chỉnh dần trong quá trình thực hiện.

Nhóm nguyên tố Khí: Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình

Đối với nhóm Khí, năm 2026 mang đến nhiều chuyển động về tư duy, ý tưởng và mối quan hệ xã hội. Năng lượng Năm Thế Giới Số 1 kích hoạt nhu cầu thể hiện quan điểm cá nhân, đổi mới cách suy nghĩ và mở rộng mạng lưới kết nối của các cung Khí.

Cơ hội của nhóm Khí trong năm này thường đến từ giao tiếp, học tập, truyền thông và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, vấn đề dễ gặp là sự phân tán, khi có quá nhiều ý tưởng cùng lúc nhưng thiếu sự tập trung để triển khai đến cùng. Lời khuyên dành cho nhóm Khí là cần chọn lọc mục tiêu ưu tiên, biến ý tưởng thành hành động cụ thể thay vì chỉ dừng ở mức suy nghĩ hoặc bàn luận.

Nhóm nguyên tố Nước: Cự Giải - Bọ Cạp - Song Ngư

Với nhóm Nước, năm 2026 mang đến cảm giác vừa thúc đẩy vừa thách thức. Các cung Nước vốn nhạy cảm, đề cao cảm xúc và sự gắn kết, nên khi bước vào Năm Thế Giới Số 1 - có thể cảm thấy áp lực phải thay đổi cách tiếp cận quen thuộc.

Năm này mở ra cơ hội để nhóm Nước tái định nghĩa bản thân, học cách đặt ranh giới rõ ràng hơn và chủ động lựa chọn con đường cá nhân. Tuy nhiên, vấn đề dễ gặp là cảm giác bất an, lo lắng hoặc sợ sai khi phải bắt đầu điều mới mà thiếu sự bảo đảm về mặt cảm xúc. Lời khuyên cho nhóm Nước là nên tin vào trực giác nhưng không để cảm xúc chi phối toàn bộ quyết định.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

