Tarot tuần này: Thiên Bình chớ "vung tay quá trán", Ma Kết "kiến tha lâu đầy tổ"

HHTO - “Thông điệp vũ trụ” tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng lật mở những lá bài trà và Tarot để xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với những khó khăn, thách thức nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình tuần này nên lưu tâm với những định hướng lâu dài, đặc biệt là vấn đề công việc, tiền bạc, sự nghiệp. Những bước đi kiên định và vững chắc sẽ giúp Thiên Bình đảm bảo được việc đi đúng đường mà không lơ là hoặc chểnh mảng. Thiên Bình cũng nên lưu ý đến vấn đề tiền bạc, suy nghĩ kỹ và chi tiêu cho những thứ mang lại lợi ích lâu dài, tránh “vung tay quá trán".

Tuần này có thể là thời điểm để Thiên Bình hòa giải một mối quan hệ, một vấn đề khúc mắc. Thiên Bình có thể cảm nhận được tình bạn của mình và một người bạn thân cùng giới trở nên gắn kết và sâu sắc hơn.

Thiên Yết

Có thể Thiên Yết đang gặp phải một tình huống khó giải quyết, nhiều vấn đề phát sinh khiến Thiên Yết muốn từ bỏ. Tuy nhiên nếu kiên trì giải quyết từng thứ một, mọi chuyện sẽ ổn định và khác đi rất nhiều.

Thiên Yết có thể trải qua nỗi buồn của việc bị mất mát một thứ gì đó, hoặc phải đối diện với sự rối ren, lục đục nội bộ trong nhóm bạn hoặc gia đình. Điều này có thể khiến Thiên Yết bùng nổ những cảm xúc đôi khi là tiêu cực. Thiên Yết nên học cách bình tĩnh, tránh để phản ứng của mình đẩy mọi chuyện đi xa hơn dự định.

Nhân Mã

Nhân Mã đang nhận được nhiều thành công, thuận lợi, đạt được nhiều niềm vui trong tuần này. Tiền bạc có thể đổ về một cách rủng rỉnh, ví dụ như tiền lời hoặc tiền thưởng, tiền lì xì, tiền mừng,... Nhân Mã cũng đang nhận được những sự ủng hộ, hỗ trợ từ những người xung quanh, ví dụ là đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân trong gia đình.

Tuy nhiên Nhân Mã cũng nên cẩn thận những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Không nên quá chủ quan, nhất là một vài vấn đề thất thoát trong chi tiêu không ngờ tới, ví dụ hỏng hóc một món đồ giá trị cao chẳng hạn.

Ma Kết

Lại thêm một tuần với những nỗ lực chăm chỉ, Ma Kết đang từ từ cán đích bởi phương châm “kiến tha lâu đầy tổ”. Càng nỗ lực chăm chỉ, thành quả sẽ tới với Ma Kết và ngược lại. Tuần này Ma Kết cũng dành nhiều thời gian cho bạn bè và những cuộc tụ họp. Ma Kết có thể cũng đang nhận được sự hỗ trợ trong công việc từ những người đồng nghiệp làm việc hiệu quả và ăn ý với nhau.

Đừng quên thưởng cho bản thân sự nghỉ ngơi bằng một chuyến du lịch hay những phút giây thư giãn tâm trí, tránh xa khỏi những mệt mỏi và áp lực của guồng quay cuộc sống hằng ngày. Một điều nào đó mà cả gia đình Ma Kết đang rất mong chờ có thể xảy ra và thành hiện thực.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể đang rất kiên định với những mục tiêu mà bản thân muốn thực hiện cho bằng được trong tuần này. Tinh thần kỷ luật và nghiêm túc của Bảo Bình có thể giúp Bảo Bình đạt được những mục tiêu đã đề ra và đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.

Trong tuần này Bảo Bình cần học cách chấp nhận những khó khăn, bao gồm cả những mất mát lẫn những lời chỉ trích. Thành công ở phía cuối con đường. Bản thân Bảo Bình đến cuối cùng sẽ gặt hái được gì đều phụ thuộc vào những hạt giống được gieo vào giai đoạn này.

Song Ngư

Đây là quãng thời gian Song Ngư nhận được những kết quả, thành tựu, sự công nhận cho quãng thời gian đã nỗ lực vừa qua. Những công sức bỏ ra đã được đền đáp. Song Ngư còn nhận được may mắn khi có thể nhận được trúng giải, rút thăm may mắn. Đây chính là quãng thời gian Song Ngư tận hưởng sự dồi dào, sung túc và phát đạt.

Nếu Song Ngư có cảm nhận được những sự rắc rối hoặc “xui xẻo”, đây sẽ là tín hiệu cho việc những điều này sớm sẽ qua, được giải quyết. Những suy nghĩ rối ren trong đầu rồi cũng sẽ được thống nhất, làm rõ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo