Horoscope 16/2 - 22/2: Xử Nữ giữ hòa khí trong nhà, Bọ Cạp tái cấu trúc mục tiêu

HHTO - Sau những bữa tiệc và lời chúc đầu năm, tuần lễ này là lúc nhiều chòm sao bắt đầu nghĩ xa hơn về định hướng cá nhân.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Không khí Tết là sân khấu phù hợp để Sư Tử thể hiện sự tự tin và năng lượng tích cực. Những buổi gặp gỡ khiến chòm sao này trở thành tâm điểm tự nhiên nhờ khả năng giao tiếp và sự nhiệt tình. Trong công việc, dù chưa chính thức vào guồng, Sư Tử đã bắt đầu lên kế hoạch hành động.

Học tập duy trì ở mức ổn định, cần tránh tâm lý lơ là quá lâu sau kỳ nghỉ. Về tình cảm, mối quan hệ được cải thiện nhờ những chuyến đi hoặc buổi gặp mặt gia đình. Tuy nhiên, Sư Tử nên tránh áp đặt quan điểm cá nhân khi tranh luận. Khi học cách lắng nghe nhiều hơn, chòm sao này sẽ giữ được sự hài hòa và tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến tiếp theo.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ không hoàn toàn thả lỏng trong dịp Tết mà vẫn giữ nhịp suy nghĩ về trách nhiệm và kế hoạch. Tuần này phù hợp để rà soát lại mục tiêu nghề nghiệp, đặc biệt với những ai đang muốn thay đổi môi trường làm việc. Trong học tập, cung hoàng đạo này có thể tận dụng thời gian rảnh để đọc thêm tài liệu, chuẩn bị trước cho nội dung mới.

Chuyện tình cảm ở mức vừa phải, không quá sôi động nhưng khá bền vững. Xử Nữ nên hạn chế soi xét tiểu tiết trong mối quan hệ gia đình. Đôi khi, sự linh hoạt sẽ giúp mọi thứ dễ thở hơn. Đây là tuần để chuẩn bị nền tảng chứ chưa phải thời điểm bứt phá.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình bước vào tuần lễ Tết với tâm thế cân bằng giữa nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tương lai. Những cuộc gặp gỡ đầu xuân mang lại cơ hội mở rộng quan hệ xã hội. Trong công việc, chòm sao này nên tận dụng dịp này để giữ kết nối thay vì bàn quá sâu về chuyên môn.

Học tập ổn định, thích hợp để đặt lại mục tiêu rõ ràng hơn. Tình cảm có xu hướng ấm áp hơn nhờ thời gian dành cho người thân. Tuy nhiên, Thiên Bình nên học cách đưa ra quyết định dứt khoát hơn nếu có khúc mắc tồn đọng. Sự rõ ràng sẽ giúp bạn khởi động năm mới nhẹ nhàng và tự tin.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Giữa không khí rộn ràng đầu Xuân, Bọ Cạp lại chọn cách quan sát và suy nghĩ nhiều hơn. Tuần này là thời điểm thích hợp để tái cấu trúc mục tiêu năm mới, đặc biệt trong công việc. Bạn có thể nhận ra cần thay đổi cách tiếp cận cũ nếu muốn tiến xa hơn.

Học tập đòi hỏi sự tập trung cao, nhất là với những kỳ thi sắp tới sau Tết. Nên dành thời gian nghỉ ngơi thực sự thay vì suy tính liên tục. Chuyện tình cảm không quá sôi động, song sự ổn định là điểm đáng trân trọng. Khi biết kiểm soát kỳ vọng và không để cảm xúc lấn át lý trí, Bọ Cạp sẽ bắt đầu năm mới với thế chủ động.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo