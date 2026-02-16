Horoscope 16/2 - 22/2: Bạch Dương tránh nóng nảy, Cự Giải giữ lửa trong gia đình

HHTO - Tuần lễ đậm không khí Tết mang theo cả sự khởi động mới lẫn khoảng lặng cần thiết để nhìn lại, mỗi chòm sao sẽ đón xuân theo cách rất riêng.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mở ra trong nhịp điệu rộn ràng và Bạch Dương không phải kiểu người ngồi yên tận hưởng quá lâu. Dù lịch nghỉ còn đó, chòm sao này đã bắt đầu nghĩ đến mục tiêu sau Tết. Trong công việc, đây là thời điểm tốt để vạch lại chiến lược, chủ động kết nối lại với đối tác hoặc chuẩn bị tinh thần cho một giai đoạn tăng tốc. Với người còn đi học, đầu năm là dịp rà soát kế hoạch học kỳ, sắp xếp lại tài liệu và đặt ra mục tiêu mới.

Tình cảm diễn ra khá tích cực, không quá kịch tính nhưng đủ ấm áp trong các buổi sum họp. Chòm sao này cần chú ý cách giao tiếp với người thân, tránh nóng nảy vì những chuyện nhỏ. Khi biết điều tiết năng lượng, Bạch Dương sẽ có một khởi đầu năm mới mạnh mẽ và đúng hướng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Không khí Tết hợp với Kim Ngưu ở khía cạnh ổn định và quây quần. Bạn ưu tiên gia đình hơn công việc, và đó là lựa chọn đúng. Tuy nhiên, đằng sau sự thảnh thơi, Kim Ngưu vẫn có những suy tính thầm lặng về tài chính và định hướng dài hạn. Đây là lúc thích hợp để xem lại kế hoạch chi tiêu, đặc biệt khi khoản mua sắm dịp lễ có xu hướng vượt dự kiến.

Trong học tập và sự nghiệp, áp lực chưa quay lại hoàn toàn, nhưng bạn nên tranh thủ khoảng lặng này để lên danh sách mục tiêu. Mối quan hệ gia đình được củng cố, còn chuyện đôi lứa diễn ra nhẹ nhàng. Kim Ngưu không cần quá phô trương cảm xúc, chỉ cần sự hiện diện đủ đầy cũng đã tạo nên cảm giác an toàn cho người bên cạnh.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Tuần lễ Tết mang lại cho Song Tử nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ bạn bè, họ hàng và cả những mối quan hệ mới. Chòm sao này vốn năng động nên càng hòa mình vào không khí xuân, càng cảm thấy có động lực. Trong công việc, dù đang nghỉ, bạn có thể nhận được một lời gợi ý hoặc thông tin thú vị về dự án sắp tới. Hãy lưu lại, nhưng đừng vội phản ứng quá nhanh khi mọi thứ chưa rõ ràng.

Về học tập, khoảng nghỉ là cơ hội nạp lại năng lượng tinh thần, chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc. Tình cảm tương đối khởi sắc, đặc biệt với Song Tử độc thân - những cuộc gặp mặt đầu năm có thể mở ra mối kết nối thú vị. Dù vậy, chòm sao này nên giữ sự tỉnh táo, tránh vì cảm xúc nhất thời mà kỳ vọng quá cao. Bình tĩnh sẽ giúp bạn đi xa hơn.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải bước vào tuần mới với tâm thế hướng về gia đình. Những ngày đầu Xuân khiến cung nước này cảm nhận rõ giá trị của sự gắn kết. Trong công việc, bạn tạm gác áp lực lại phía sau nhưng vẫn suy nghĩ về sự ổn định lâu dài. Đây là thời điểm tốt để cân nhắc những thay đổi trong năm.

Người đang học tập nên dành chút thời gian tổng kết lại kết quả vừa qua, từ đó xây dựng kế hoạch sau kỳ nghỉ. Cự Giải nên học cách lắng nghe mà không tự đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai. Chuyện tình cảm không quá bùng nổ nhưng đủ ấm áp. Các mối quan hệ thân thiết được củng cố nhờ sự chân thành. Khi giữ được sự điềm tĩnh, chòm sao này sẽ bắt đầu năm mới bằng nền tảng vững vàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo