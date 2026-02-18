Tarot tuần này: Sư Tử hãy nắm bắt cơ hội, Cự Giải “chuyện cũ mình bỏ qua”

HHTO - Hãy cùng khám phá xem cung nào đang nhận lời nhắc cần thể hiện sức mạnh bản thân, cung nào đang được tín hiệu tình yêu gọi tên nhé!

Bạch Dương

Tuần này Bạch Dương đón nhận nhiều tin tức vui vẻ, may mắn, thuận lợi. Bạch Dương kiểm soát tốt mọi việc đang diễn ra và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi trong sự ổn định về mặt tài chính lẫn các mối quan hệ xung quanh.

Vận may đang ở bên cạnh Bạch Dương, tuy nhiên, lời khuyên dành cho Bạch Dương là hãy khéo léo, khôn ngoan hơn, đặc biệt ở trong khía cạnh công việc, tài chính. Nếu cơ hội tạm thời chưa tới, hãy cứ ẩn nhẫn.

Kim Ngưu

Kim Ngưu tuần này dường như vẫn chăm chỉ, tích cực với công việc hoặc đam mê, mục tiêu nào đó của bản thân. Tín hiệu dành cho những nỗ lực tập trung tuyệt đối này chính là mong muốn của Kim Ngưu sẽ thành công, đạt được mục tiêu như dự định.

Nếu Kim Ngưu đang gặp phải tình trạng khó khăn nào đó mà buộc phải chăm chỉ tích lũy hơn, tình trạng sẽ thay đổi trong tuần này. Những sự thuận lợi sẽ tới và Kim Ngưu sẽ sớm đón nhận thêm nhiều tín hiệu tích cực.

Song Tử

Song Tử chuẩn bị đón nhận nhiều tin tức mới, nhiều bước ngoặt mới trong cuộc sống. Mọi thứ có thể tràn đầy bất ngờ và rất có thể lại phù hợp với một người ưa cái mới, tò mò và ham khám phá như Song Tử.

Nếu thời gian qua cũng như hiện tại, Song Tử có thể tự tin rằng mình đã nỗ lực, thì công sức nhất định sẽ được đền đáp. Ngược lại, trong giai đoạn này nếu không có chút kiên trì, chấp nhận thử thách và phấn đấu nào, thành quả trong tương lai có thể sẽ chẳng có gì để gặt hái.

Cự Giải

Cự Giải có thể nhận được một cơ hội nào đó khá hấp dẫn và đáng thử sức. Cụ thể hơn, cơ hội này có thể liên quan đến việc hòa giải, giải quyết một khúc mắc, rắc rối đã có từ trước. Đôi khi Cự Giải có thể không muốn thỏa thuận, nhưng nếu quyết định này có lợi, lá Tarot và bài trà vẫn khuyên Cự Giải chấp nhận điều đó.

Cự Giải cũng có thể đi chơi, tụ hội với bạn bè nhiều hơn trong tuần này. Đây là những mối quan hệ thân thiết, khi gặp gỡ sẽ đem lại cho Cự Giải nhiều niềm vui. Nếu đang có vấn đề, khúc mắc, Cự Giải cũng nên kiên trì hơn, nhờ sự bền bỉ Cự Giải sẽ vượt qua được tình huống này.

Sư Tử

Sư Tử có thể đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng nếu là đang chờ vào người khác, hoàn cảnh bên ngoài, khả năng cao Sư Tử sẽ nhận về sự thất vọng. Ở thời điểm hiện tại, Sư Tử được khuyên thay vì nên chờ đợi và phụ thuộc, hãy thử nắm bắt cơ hội và hành động.

Ở một số khía cạnh khác, Sư Tử lại được khuyên nên kiên nhẫn hơn khi bản thân đã làm hết những gì có thể làm. Sư Tử nên dựa vào thông tin đi kèm để biết lúc nào nên kiên nhẫn chờ đợi, lúc nào nên nắm bắt cơ hội hành động. Tin tốt là bạn bè đang ủng hộ và ở bên cạnh Sư Tử, đồng thời những lời khuyên từ họ trong tuần này sẽ rất chất lượng.

Xử Nữ

Xử Nữ tuần này có thể không muốn giao lưu, xã giao với quá nhiều người, nhưng nếu cần thiết thì cũng không phải là không thể. Tuy nhiên với những người bạn thân, Xử Nữ lại không ngần ngại chia sẻ, hỗ trợ họ. Bên cạnh đó, Xử Nữ có thể có quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc bên cạnh những người mà Xử Nữ quan tâm và yêu thương.

Xử Nữ có thể nhận được nhiều thông báo tích cực, thuận lợi hoặc thậm chí là tin mừng. Một số việc có thể thuận lợi hơn nhờ trực giác của Xử Nữ đang hoạt động và chỉ ra những thông tin, mách bảo cho Xử Nữ biết điều nên làm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo