Đầu năm chẳng may làm vỡ đồ có sao không, có cần làm gì cho yên tâm không?

HHTO - Ở Việt Nam và một số nước có mừng Tết Nguyên đán, người dân từ xưa tin rằng đầu năm làm vỡ đồ là điều "kiêng kỵ". Vì vậy, nhiều người lo lắng khi chẳng may làm vỡ bát đĩa trong dịp Tết. Thậm chí, một gia đình mới đây gặp sự cố sập bàn thờ ngày Tết cũng rất lo nên phải đăng lên mạng để hỏi. Vậy thực tế, ngày Tết làm vỡ đồ có sao không?

Tết Nguyên đán vốn được coi là thời điểm quan trọng, khởi đầu một năm mới, nên ở nhiều nước Á Đông, người dân từ xưa có nhiều điều "kiêng", trong đó có "kiêng" làm vỡ đồ đạc, coi những việc đổ, vỡ là "điềm báo" không may.

Vì vậy, cứ mỗi dịp Tết, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả Trung Quốc, Singapore…, đều có nhiều người lên mạng hỏi ngày Tết làm vỡ bát, cốc, đĩa… thì sao, phải làm thế nào.

Ngay trong dịp Tết Bính Ngọ này, đã có một gia đình ở Việt Nam đăng video trích từ camera trong nhà cho thấy bàn thờ bị đổ sập, đồ đạc rơi vỡ. Gia chủ rất lo nên cũng đăng lên mạng để hỏi ngày Tết mà bị sập bàn thờ như vậy có sao không.

Một gia đình gặp sự cố sập bàn thờ ngày Tết. Ảnh: Hà Nội 24h.

Trong văn hóa của người Việt, bàn thờ là không gian linh thiêng để thờ cúng tổ tiên. Ngày Tết, nhiều gia đình bày biện nhiều món ăn trên bàn thờ với niềm tin rằng tổ tiên sẽ "về sum họp". Cho nên việc bàn thờ đổ sập, đồ cúng bị rơi vỡ hẳn là khiến gia chủ rất hoang mang.

Tuy nhiên, nói một cách thực tế thì đây có thể coi là "sự cố kỹ thuật". Bởi ngày Tết, trên bàn thờ có bày nhiều đồ nặng như bánh chưng, đồ uống, dưa hấu…, nên nếu bàn thờ đã cũ hoặc lắp không chắc thì hoàn toàn có thể bị sập xuống. Điều này cũng tương tự như với các loại giá đỡ gắn vào tường.

Còn bát đĩa, ly cốc, phích nước… cũng có thể bị vỡ trong dịp Tết vì các gia đình nấu nướng nhiều, nhà lại đông người.. Việc bày biện nhiều thứ trong không gian hẹp dễ dẫn đến rơi vỡ - đây là sự cố dễ hiểu do sự bận rộn chứ không phải "điềm báo" gì cả.

Ngày Tết các gia đình nấu nướng nhiều nên va bát va đĩa là việc có thể xảy ra. Ảnh: TPO.

Vậy nếu chẳng may làm vỡ đồ ngày Tết thì có cần “hóa giải” không?

Nếu gọi là "hóa giải" như nói về một hiện tượng siêu nhiên thì không. Nhưng với những sự cố liên quan đến bàn thờ tổ tiên, gia đình có thể dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại không gian cho trang nghiêm và thắp hương, như vậy để gia đình cảm thấy an tâm hơn. Theo truyền thống ở Việt Nam, sự thành tâm mới là quan trọng nhất trong những tình huống thế này, chứ một sự cố không đồng nghĩa với "điềm xấu" cả năm.

Còn với việc vỡ bát đĩa, ấm chén…, gia đình nên dọn dẹp cẩn thận, chủ yếu để tránh bị thương do các mảnh vỡ. Ngoài ra, người dân ở nhiều nước châu Á cho rằng nếu chẳng may làm vỡ đồ ngày Tết thì chỉ cần nói những câu như "thay cũ đổi mới", "tống cựu nghinh tân" là được, từ đó ai cũng có tâm lý tích cực hơn.

Cả nhà giữ tinh thần tích cực, vui vẻ hòa thuận trong dịp Tết mới là điều đáng quý và may mắn. Ảnh minh họa: The University of Melbourne.

Nói chung, việc làm vỡ đồ hoặc việc sập bàn thờ ngày Tết như có gia đình mới hỏi trên mạng xã hội là những sự cố bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Việc "kiêng kỵ" những điều này, hoặc gán những ý nghĩa không tốt phần lớn xuất phát từ tâm lý coi trọng khởi đầu tốt đẹp của năm mới chứ không dựa trên cơ sở khoa học.

Vì vậy, các gia đình chỉ cần lưu ý là với các giá đỡ trong nhà thì nên kiểm tra thường xuyên, gia cố chắc chắn, không nên đặt nhiều đồ nặng lên. Với đồ đạc thì chỉ cần cẩn thận, tránh căng thẳng nếu đồ bị vỡ, vì nhiều khi sự căng thẳng lại dẫn tới các sơ suất khác.

Thực tế, dù là thời xưa hay thời nay thì việc giữ bình tĩnh, hòa thuận, vui vẻ trong ngày Tết cũng vẫn được đánh giá cao nhất, và chính việc giữ tâm lý ổn định cũng được coi là cách “giữ may mắn” đầu năm.