Những con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026: Tuổi nào dễ tăng nguồn thu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong năm Bính Ngọ 2026, những con giáp nào sẽ may mắn nhất theo quan niệm "tam hợp", "nhị hợp" từ xưa? Cụ thể là những tuổi nào dễ đạt thành quả, tuổi nào dễ tăng thu nhập?

Ngựa vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, hành động mạnh mẽ, nên năm 2026 được coi là gắn liền với nguồn năng lượng cao và sự chủ động.

Theo quan niệm từ xưa, 2 con giáp được xem là dễ gặp may mắn trong năm Bính Ngọ 2026 là Dần và Tuất vì thuộc nhóm “tam hợp”; ngoài ra là tuổi Mùi vì thuộc nhóm “nhị hợp” (hay "lục hợp") với Ngọ.

Tuổi Dần: Được dự báo dễ đạt thành quả trong công việc sau một thời gian nỗ lực bền bỉ, phù hợp với việc mở rộng kinh doanh hoặc ứng tuyển vào vị trí cao hơn. Năng lượng của hành Hỏa cũng được cho là giúp tuổi Dần tự tin và quyết đoán hơn trong chuyện tình cảm.

Tuổi Tuất: Có xu hướng ổn định và vững vàng, thích hợp để xây nền tảng dài hạn, nâng cao chuyên môn. Tuổi này cũng dễ nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên.

Tuổi Mùi: Năm nay tuổi Mùi được cho là dễ dư dả nhờ các nguồn thu phụ, có thể từ công việc tự do, sáng tạo hoặc hợp tác nhỏ nhưng hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp linh hoạt của tuổi Mùi là điểm mạnh nên được tận dụng.

tigerdoggoat.jpg
Ảnh: HHT.

Ngoài ra, 3 tuổi khác cũng được coi là có lợi thế trong năm Bính Ngọ là:

Tuổi Thìn: Có thể có cơ hội tốt về tài chính nếu biết tính toán cẩn thận, nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm.

Tuổi Tỵ: Dễ có cơ hội đảm nhận vai trò dẫn dắt nhưng cần tránh nóng vội.

Tuổi Mão: Có xu hướng mở rộng mạng lưới quan hệ, nhất là trong các lĩnh vực cần giao tiếp, truyền thông hay nghệ thuật.

dragonsnakecat.jpg
Ảnh: HHT.

Các tuổi còn lại không bị xem là “kém may mắn”, mà chỉ đơn giản là không thuộc nhóm được đánh giá là có ưu thế nổi bật theo những quan niệm xưa.

Hơn nữa, đây là niềm tin ở một số nền văn hóa phương Đông từ xưa chứ không có cơ sở khoa học. Còn thành công vẫn phụ thuộc phần nhiều vào sự chuẩn bị và nỗ lực của mỗi người. Vì vậy, bước vào năm Bính Ngọ 2026, điều mà ai cũng nên làm vẫn là giữ tinh thần linh hoạt, tâm thế chủ động và không ngừng nâng cao khả năng trong một thế giới không ngừng thay đổi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

ft1475.jpg
Thục Hân
