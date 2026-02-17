Sao Việt chúc Tết: Isaac gửi "vạn chữ Tài", SOOBIN tâm sự cùng fan lúc 4 giờ sáng

HHTO - Trong ngày đầu năm Bính Ngọ, dàn sao Việt như Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc, Trúc Nhân, Quốc Thiên,... cùng gửi đến khán giả những lời chúc theo phong cách khác nhau. Trong khi đó, SOOBIN, HURRYKNG nhắn gửi thân tình đến FC.

Từ khoảnh khắc Giao thừa đến sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ, dàn sao Việt liên tục khoe những khoảnh khắc xem pháo hoa, quây quần bên gia đình trong những bộ ảnh xinh lung linh.

Isaac khiến fan choáng ngợp khi hào phóng "phát lộc": "Đầu năm mới Bính Ngọ, Isaac xin gửi lời chúc đến tất cả các khán giả thân yêu một năm mới bình an, sức khoẻ dồi dào, sung túc với Vạn chữ Tài: Tài lộc đầy nhà, tài chính dồi dào, tài vận hanh thông, tài sản tăng trưởng, tài năng tỏa sáng, tài trí uyên thâm, tài hoa xuất chúng".

Trúc Nhân dùng ca từ của bản hit đầu năm 2026 - Vạn Sự Như Ý thay lời muốn gửi gắm đến khán giả: "Thôi xin hẹn năm sau trái tim không còn buồn đau. Mây đen vội đi chơi nhường chỗ cho Mặt Trời ghé tới. Xung quanh là lá hoa hát câu tâm tình. Nắng mỉm cười lung linh. Vạn sự như ý môi cười đẹp xinh".

Trong khi đó, Cris Phan có màn giải mã các chữ cái trong tên của anh đầy ý nghĩa cho một năm mới. Còn Đức Phúc thì vẫn chấp niệm với trào lưu "ăn nho dưới gầm bàn", vừa ăn 12 trái nhỏ, vừa "manifest" về năm mới: "Tây ta không quan trọng, quan trọng là cứ đến Giao thừa thì mình ăn nho nha".

Đức Phúc quyết "đu trend" cũ còn Anh Tú duy trì chuỗi "tiểu phẩm" mùa Tết khiến fan thích thú.

HURRYKNG dành một bài đăng riêng gửi lời cảm ơn đến Goose (FC của HURRYKNG). Nam rapper dùng những lời chúc chân thành, gần gũi: "Năm mới chúc cả nhà mình có sức khỏe thiệt là dồi dào, tinh thần và tâm sức tràn ngập, thật bền bỉ với những điều mình yêu, những gì mình đã và đang cố gắng". HURRYKNG cũng không quên đặt mục tiêu cho năm mới, mong mọi người có thể chứng kiến thêm nhiều cột mốc cùng nhau.

Trên broadcast cá nhân, SOOBIN "trút hết ruột gan" cùng KINGDOM (người hâm mộ SOOBIN) vào lúc 4h30 sáng:

"Năm vừa qua là một năm cực kỳ cực kỳ ý nghĩa với không chỉ bản thân SOOBIN mà SOOBIN nghĩ sẽ là một năm đáng nhớ của tất cả chúng ta. Trong một năm chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, làm nên nhiều kỳ tích và làm được nhiều điều có ích cho xã hội. SOOBIN luôn và sẽ luôn tự hào vì SOOBIN có một cộng đồng fandom lớn mạnh và nhiều tình yêu thương như vậy.

Năm cũ đã qua, năm mới đã đến, SOOBIN chúc toàn thể các ông, bà, các bác, cô, chú, anh, chị, các em, các… cháu sẽ có một năm Bính Ngọ bình an, dồi dào sức khoẻ, đạt được mọi điều mong ước, gia đình sung túc, những gì không may của năm cũ gạt lại một bên để sang năm mới tràn đầy may mắn"

Ngay sau thời khắc chuyển giao năm mới, Chi Pu đã chia sẻ một đoạn clip chúc Tết gửi khán giả. Nữ ca sĩ xuất hiện với giao diện xinh xắn dịu dàng trong bộ áo dài, xõa tóc.

Sáng sớm Mùng Một, Tóc Tiên tung bộ ảnh chụp áo dài đầy tươi tắn, rạng ngời, kèm một "ngôi sao hy vọng": "Những điều tốt lành rồi sẽ tới thôi".

Erik làm thơ chúc Tết, Ninh Dương Lan Ngọc chúc khán giả một năm bình an, hạnh phúc.