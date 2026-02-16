Xem Thỏ Ơi!! dân tình lại tiếc nuối cho một mỹ nam, Trấn Thành liên tục nhắc tên

Trong thời điểm trước Tết Nguyên đán, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đang là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua doanh thu, thậm chí liên tục tạo nên nhiều đề tài gây sốt trên mạng xã hội. Trong đó, vai diễn Trần Kim của Trấn Thành hóa ra có cả câu chuyện sau đó, khi suýt nữa đã thuộc về nam diễn viên Võ Điền Gia Huy.

Trấn Thành đã "chấm" Võ Điền Gia Huy đóng Thỏ Ơi!!.

Tại các buổi họp báo vừa qua, Trấn Thành nhiều lần nhắc đến việc đã nhắm đến Võ Điền Gia Huy cho vai Trần Kim, có tuyến tình cảm phức tạp với Nhật Hạ (Pháo đóng). "Tôi muốn có 6 gương mặt trẻ măng, hoàn toàn mới tham gia, bao gồm cả Huy nữa. Lúc đầu tôi tính không đóng luôn, chỉ làm đạo diễn cho sướng", Trấn Thành cho biết. Sau đó khi Thỏ Ơi!! có buổi ra mắt thành công, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho Võ Điền Gia Huy khi anh "lỡ hẹn" với đạo diễn Trấn Thành.

Trấn Thành nhiều lần tiếc nuối nhắc tên Võ Điền Gia Huy. Nguồn: @kenhquaysao, @theocashowbiz

Chính Võ Điền Gia Huy cũng thừa nhận sự tiếc nuối. Để có mặt tại họp báo Thỏ Ơi!! tại Hà Nội vừa qua, Võ Điền Gia Huy đã khởi hành từ 5h sáng tại Mộc Châu, thậm chí thuê phòng khách sạn đối diện rạp phim để tiết kiệm tối đa thời gian tham dự sự kiện. Sau khi thưởng thức phim, nam diễn viên thú nhận với Trấn Thành rằng anh thật sự tiếc khi vụt mất vai diễn này, đồng thời khâm phục Trấn Thành khi kết hợp nhiều chất liệu mới trong phim.

Võ Điền Gia Huy đến ủng hộ Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Trước đó, Võ Điền Gia Huy cho biết anh vốn đã được Trấn Thành ngỏ lời tham gia tuyển vai cho Thỏ Ơi!!, cụ thể cho nhân vật Trần Kim. Thế nhưng vì đã nhận lời tham gia dự án khác quay cùng thời điểm, nam diễn viên đành phải từ chối. Do đó, Trấn Thành vào vai Trần Kim. Nhiều khán giả suy luận rằng có thể Võ Điền Gia Huy bận quay Ai Thương Ai Mến cùng Thu Trang nhưng thực tế đó là một dự án khác chưa hé lộ.